Rogério Ceni lamenta gol sofrido pelo Flamengo no início do jogo e fala em lições para a Libertadores

Nesta quinta-feira (15), o Vasco conquistou uma vitória importante em cima do Flamengo pelo Campeonato Carioca. A equipe aplicou o placar de 3 a 1, balançando as redes com Léo Matos, Germán Cano e Morato. No finalzinho, o Rubro-Negro diminuiu com Vitinho. Foi o primeiro clássico vencido pelo Cruz-Maltino na temporada.









Em entrevista coletiva, o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, lamentou o gol sofrido no início da partida: “O gol cedo atrapalhou bastante. E temos que destacar a parte defensiva do Vasco, que foi bem. Baixou as linhas e competiu muito. Temos que valorizar a dedicação do adversário”.

Para a estreia da Libertadores, a qual acontece na próxima terça-feira (20), diante do Vélez Sarsfield, Ceni diz ter tirado lições: “Temos que entender que precisamos melhorar. O jogo foi abaixo do que todos esperavam. Os times argentinos também são muito copeiros e competitivos, como foi o Vasco”.

No Clássico dos Milhões, o Rubro-Negro teve 66% de posse de bola, mas não obteve o resultado. Ceni falou sobre isso: “É uma tônica do Flamengo ter mais posse de bola e finalizar mais. É a nossa proposta. Temos que concentrar mais para sofrer menos contra-ataques”.

Com a derrota, o Flamengo terminou a rodada na vice-liderança, ficando apenas um ponto atrás do Volta Redonda, que empatou com o Botafogo. Depois da estreia na Libertadores, a equipe enfrentará a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.