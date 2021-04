Rogério Micale expõe mudanças necessárias para Luan ter sucesso no Corinthians: “Tem uma característica muito importante”

Contratado na última temporada como joia, trazendo esperança de que poderia manter o mesmo nível de quando foi protagonista do título da Libertadores pelo Grêmio, Luan ainda não conseguiu desempenhar o melhor futebol e é reserva do Corinthians. Para o ex-técnico do jogador, Rogério Micale, o jogador precisa atuar de uma forma específica para render.









“O Luan tem uma característica muito importante que eu sempre falo. Precisa ser respeitado e precisa entender. Agora vai do clube querer ou não isso. A grande maioria das equipes dentro do Brasil joga muito dentro de um jogo posicional. Onde você tem que respeitar o espaço e desenvolver seu futebol nisso. Não que o Luan não faça isso. Mas ele tem uma característica muito do jogador antigo, no bom sentido, “peladeiro”. Sempre quer estar muito perto da bola. Não é muito de guardar setor, gosta de estar mais livre”, explicou o Micale em entrevista ao ESPN.com.br.

Além disso, o atual treinador do Al-Hilal exemplificou sua fala com a mudança que promoveu no time que foi campeão olímpico, afirmando que a grande alteração que promoveu na equipe, foi investir no meia do como falso 9, dando mais liberdade de movimentos nos setores. O técnico Vagner Mancini afirmou já ter feito este teste, mas não gostou do resultado.

Luan não vem conseguindo ter sucesso no Timão – Foto: Ettore Chiereguini/AGIF.



“Para algumas equipes e treinadores, ainda mais com esse fortalecimento do jogo posicionado que o mundo todo executa e trás um pouco de dificuldade na forma de jogar do Luan. Você colocar o Luan dentro de um cercadinho, ainda mais algumas formas de jogo posicional que corre o risco de engessar um pouco, é matar o Luan. Ele é aquele cara para fazer superioridade numérica no ataque e fazer o dois para um. Ele tem muita qualidade. Isso falando da parte dentro de campo, não sei o que acontece na parte fora de campo e de clube”, afirmou, conforme publicou o portal “Meu Timão”.

“Se a forma de jogo dele não for entendida ele terá dificuldade, por isso não saiu para nenhum clube da Europa. A Europa se baseia muito no jogo posicional e ele foge um pouco dessa característica”, completou Micale, ainda batendo na tecla de que esse estilo citado favorece o camisa 7.