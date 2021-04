“Rojões no apartamento onde vive”; Holan pede demissão do Santos e motivos chamam atenção da torcida

Ariel Holan pediu demissão do Santos e comanda o clube pela última vez contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores da América. A sequência de resultados ruins deixou o técnico na berlinda e o argentino foi quem pediu o chapéu. Informação confirmada pelo próprio presidente do Alvinegro Praiano, Andrés Rueda.









A jornalista Anita Efraim trouxe a informação de alguns dos motivos que fizeram o comandante tomar essa decisão inesperada: “Ariel Holan disse não estar confortável com a situação que vive, com rojões no apartamento onde vive. Isso sem falar da pressão após o jogo de ontem e das pichações na Vila Belmiro”, disse.

A notícia pegou todos os torcedores do Peixão de surpresa, já que a diretoria tinha dado todo o respaldo para ele desde sua chegada. Em entrevista coletiva, Rueda informou que houve uma conversa com o comandante e tudo foi acertado entre as partes. A princípio, o martelo foi batido e não tem mais volta.

a gente perdeu um técnico desse por cauda de imediatismo, meu deus, não dá… — f. (@nasfelipee)

“Ontem, conversando com o treinador após o jogo, de uma maneira muito transparente, ele nos solicitou que seu jogo contra o Boca fosse o último à frente do time”, disse o atual cartola do Alvinegro Praiano.

As coisas no Santos não andam nada bem nos últimos dias e a venda de Soteldo foi vista como essencial para combater parte dos atrasos salariais e acabar com a punição imposta pela Fifa em relação a inscrever novos atletas no Bid da CBF. Agora, Rueda busca novo técnico no mercado.