O torneio de Roland Garros pode ser adiado pelo segundo ano seguido. A informação é do SKY Sports que traz declarações da Ministra de Esportes da França, Roxana Maracineanu, acenando para uma possível mudança de data.

O torneio está previsto para começar dia 23 de maio em Paris, mas a França entrou neste sábado em um novo lockdown: “Estamos em conversas com a Federação Francesa de Tênis para ver se deveríamos mudar de data que coincida com uma possível mudança de todos os esportes e eventos importantes”, disse.

“Hoje, apesar do esporte de alto rendimento ter sido preservado, estamos buscando limitar os riscos de aglomerações, de propagação do vírus dentro do esporte profissional. “

O presidente Emmanuel Macron afirmou na última quarta-feira que a previsão era reabrir o país no meio de maio.

Em 2020, Roland Garros foi adiado para o fim de setembro após muita polêmica com decisão unilateral sem consultar a ATP e WTA.