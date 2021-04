‘Rolou um barraco semanas antes da gravação’, confessa Anitta sobre Girl From Rio

Garota de Ipanema, vida pessoal e trap: essa é a mistura proposta por Girl From Rio, novo single de Anitta que dá nome ao álbum. Com a produção, a cantora busca mostrar sua versão da cidade maravilhosa para o Brasil e para mundo. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (29), na qual o iBahia estava presente, a artista falou sobre os desafios da carreira internacional e deu alguns spoilers sobre o álbum, com previsão de lançamento ainda para 2021. Anitta também contou sobre um barraco dias antes da gravação e sobre o alto custo do clipe.

A faixa, que será lançada nesta quinta-feira (29), às 19h, conta com um sample (trecho) de “Garota de Ipanema”, música de Tom Jobim que fez a Bossa Nova ser conhecida no exterior.

Por ser muito popular na gringa, a cantora viu na canção uma porta de entrada para as rádios americanas, que por sinal já incluíram “Girl From Rio” nas suas programações. Anitta também já tem duas performances confirmadas em grandes programas dos Estados Unidos.

Mas calma, a faixa e o álbum não são produções voltadas para o Brasil. “A nossa intenção é ir passo a passo, ainda é tudo muito novo. Para eles eu sou uma artista nova, com ritmos novos, propostas novas… Primeiro temos que acostumar o público, misturar os ritmos brasileiros com o que eles já estão acostumados, para depois trazer o batidão”, explica Anitta.

Com a pandemia da covid-19 controlada nos Estados Unidos, onde a cantora foi vacinada, o lançamento do clipe será presencial. Anitta organizou uma festa com o tema “noite brasileira” no Goodtime Hotel, em Miami. O hotel é de seu amigo, o também artista Pharrell Williams, e conta com uma decoração voltada para os anos 50/60, época de lançamento de “Girl From Ipanema” e mesma estética presente no clipe de Girl From Rio. Uma das estéticas do clipe remete ao Rio dos anos 50 | Foto: MAR+VIN

A nova faixa marca uma maior consolidação no mercado internacional, mas não é só isso. “Vir [para o exterior] só para cantar inglês é um caminho mais fácil, mas não é meu propósito na carreira internacional. Eu gosto de fazer acontecimentos, eu quero que as pessoas de fora conheçam a cultura do Brasil. Se não tiver essa intenção por trás, acho que nem faz sentido fazer tudo isso”, confessa a artista.

Curiosidades sobre a produção do clipe

“Esse foi o clipe mais caro de todos! Rolou um super barraco algumas semanas antes de gravar, porque era um orçamento ainda maior. Eu pensei: ‘dá para fazer um filme inteiro com esse orçamento, não é possível’”, brincou a cantora.

Ela também disse que houveram alguns desentendimentos com Giovanni Bianco durante a gravação. Segundo a cantora, foram briguinhas saudáveis: “no final, tiveram coisas que eu insisti e ele me agradeceu, e vice versa”.

Os fãs poderão acompanhar o processo de gravação com um making of, ainda sem data de lançamento. Além disso, Anitta e sua equipe planejam sortear vinis de Girl From Rio como forma de agradecimento para os fãs.

Produção de primeira classe

Tanto na produção musical como no clipe, a carioca contou com o trabalho de grandes nomes da indústria. A produção da faixa foi feita por ninguém menos que Stargate, equipe de compositores e produtores americanos responsável por sucessos de Michael Jackson, Beyoncé e Rihanna.

Já o clipe contou com direção criativa de Giovanni Bianco, brasileiro que já trabalhou diversas vezes com Madonna. Anitta e familiares, que também participam do clipe, no Piscinão de Ramos | Foto: MAR+VIN

No clipe, a cantora quis unir o Rio dos anos 50 com o Rio de sua adolescência, e por isso teremos cenas inéditas de Anitta no Piscinão de Ramos, local frequentado pela cantora enquanto ainda vivia no subúrbio carioca. Se prepara, porque o clipe será lançado no dia 30 de abril, às 10h30min.

E quem disse que não tem baiano na produção? A MAR+VIN, formada pelo baiano Kelvin Yule e o piauiense Marcos Florentino, foram os responsáveis pelas fotos icônicas da cantora no ônibus.

“Eu acho que as energias carioca e baiana são muito parecidas, então eu adoro misturar isso”, afirmou a artista que já gravou clipes na Gamboa e no Pelorinho e já colaborou com a banda soteropolitana Attooxxa.

Spoilers sobre o álbum

Senta que lá vem spoiler: o álbum Girl From Rio ainda contará com mais duas samples. De acordo com Anitta ,uma delas é bem americana, mas bastante conhecida pelos brasileiros. A outra é sucesso nos países de língua espanhola na América Latina.