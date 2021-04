Romildo Bolzan confirma contato direto do Grêmio com “Cebolinha” e expõe resposta do atacante do Benfica

A diretoria do Grêmio apresentou nesta semana o técnico Tiago Nunes, que será o responsável por substituir o ídolo Renato Portaluppi, que não resistiu à eliminação na pré-Libertadores para o Independiente del Valle. De fora da principal competição do continente, o Tricolor Gaúcho ‘pisou no freio‘ com relação a contratações, mas ainda está de olho no mercado da bola para qualificar o elenco.









Um dos nomes que entrou em pauta nas últimas semanas foi o de Everton “Cebolinha”. Negociado com o Benfica, de Portugal, o atacante ainda não se consolidou no futebol europeu e recebeu uma sondagem da diretoria. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Romildo Bolzan Júnior abriu o jogo e expôs, inclusive, a resposta do jogador de 25 anos.

“A gente fez uma uma rápida consulta sobre essa possibilidade de ele retornar. Ele não admitiu isso sabe porquê? Porque é muito ruim um jogador que foi para lá, com uma expectativa enorme, um jogador que é de Seleção Brasileira, e seria praticamente uma sentença dizendo: ‘Eu não dei certo’. Ele, com muita nitidez e consciência, – não fui que falei com ele, estou só reproduzindo aquele que foi interlocutor – nos disse que ele vai vencer lá e vai ficar para provar que ele foi exatamente pelas condições que teve aqui. Ficou muito nítida a sua intenção e acho que ele está absolutamente correto“, disse o mandatário.

Cebolinha: ainda busca espaço no Benfica (Foto: Renato Padilha/AGIF)



Admirador das qualidades do atacante, vendido por cerca de R$ 75 milhões, Romildo Bolzan projeta sucesso de “Cebolinha” no Velho Continente. No Benfica, o camisa 7 do time treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, soma 41 atuações, sendo 30 delas como titular, com cinco gols marcados e 10 assistências distribuídas.

Eu sonhei que o Éverton cebolinha tinha voltado pro Grêmio,que sonho — Alice ���� (@AliceJardimMac1)

April 17, 2021





“Ele conosco tinha uma característica muito importante na função que ele fazia, era um jogador que recuava naquele sistema 4-2-3-1, voltava bem para cobrir o lateral. Ele fazia uma bela puxada para o meio para acesso do lateral pela esquerda. Quando se apertava, tinha vencimento pessoal, mas também chutes de fora. Para mim, se ele desenvolver essas características todas lá na Europa, vai estar tão bem quanto qualquer situação inovadora de tática que possa ter. Tem noção tática e, principalmente, disciplina. Se tirarem dele tudo que eu falei, vai se consolidar muito bem na Europa“, completou o presidente gremista.