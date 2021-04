Romildo Bolzan expõe erro em avaliação de Rafinha e explica contrato curto no Grêmio; Vanderson é elogiado

O experiente lateral-direito Rafinha chegou ao Grêmio a pedido de Renato Portaluppi. O treinador, que já deixou o clube e foi substituído por Tiago Nunes, insistiu pela contratação do defensor e não poupou esforços para convencer a diretoria. Inicialmente, o presidente Romildo Bolzan Júnior se colocava contrário a negociação com o jogador de 35 anos.









Um dos principais argumentos do presidente era, justamente, a idade avançada de Rafinha, que estava sem clube após deixar o futebol grego. Apesar da desconfiança, o lateral precisou de pouco tempo para mudar a visão do mandatário, que, inclusive, já admite ter se equivocado na análise inicial da contratação.

“O Rafinha foi um processo de convencimento. Me convenceram absolutamente certo, porque o Rafinha tem sido uma figura extremamente boa, positiva, importante, não apenas do ponto de vista técnico, mas também de ambiente. Quem estava errado ali era eu”, expôs Romildo Bolzan, em entrevista ao Dividida, do UOL, no YouTube.

Rafinha: com moral no Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)



Com o presidente convencido, o Grêmio fechou um contrato de uma temporada com Rafinha, de olho na evolução de uma jovem promessa. “Fizemos um contrato de apenas um ano e, na verdade, imaginávamos uma situação, principalmente pela faixa etária, porque temos um lateral recém-saído das categorias de base, o Vanderson, que vem jogando muito bem, um atleta excepcional”, completou Romildo Bolzan.

O lateral chegou a ser questionado também por parte da torcida, mas vive um bom início de trajetória no Grêmio. Diante do Lanús, na noite da última quinta-feira (29), pela Copa Sul-Americana, Rafinha foi escalado desde o início pelo técnico Tiago Nunes. O defensor soma cinco atuações com a camisa tricolor, sendo três como titular.