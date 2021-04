Romildo é voto batido e Renato não é mais técnico do Grêmio; substituto deve ser indicado nas próximas horas

Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio. A eliminação precoce ainda na Pré Libertadores, na última quarta-feira (14), para o Independiente Del Valle foi o suficiente para que a diretoria optasse por encerrar o ciclo de quatro anos e meio no comando do Tricolor. O presidente Romildo Bolzan deve se pronunciar nos próximos minutos para oficializar a decisão.

O encontro foi presencial na Arena, nesta quinta (15). Participaram o CEO Carlos Amodeo e os membros do Conselho de Administração, presidido por Romildo Bolzan e os seis vice-presidentes: Marcos Herrmann, Cláudio Oderich, Paulo Luz, Duda Kroeff, Guto Peixoto e Adalberto Preis.

Romildo era a favor da manutenção de Renato, porém acabou minoria no encontro. A decisão do desligamento do ídolo gremista foi repassada aos jogadores antes do treino no CT Luiz Carvalho. O colega Vagner Martins, da Band RS, foi o primeiro a confirmar a informação.

Carol Portaluppi, em sua conta no Instagram, postou stories com o fundo preto, sinalizando certamente a tristeza da saída do pai do clube do coração.

