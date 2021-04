Romildo topa pagar o dobro e direção ‘combina’ salários de Soteldo no Grêmio: “Ele ganha R$ 300 mil por mês”, informa jornalista

O Grêmio não perdeu tempo depois da recusa do Tigres por Rafael Carioca e partiu pra cima de outro volante: Thiago Santos foi anunciado e já BID da CBF. Assim como Rafinha, o meia também foi alvo de ataques nas redes sociais e a torcida chegou a criar uma hashtag contra a chegada do jogador.









Algumas fontes de Porto Alegre também garantem que o nome de Thiago levantou uma enorme discussão na diretoria do Grêmio, que já havia uma ala declaradamente contra a chegada do ex-volante do Palmeiras. Nesta última semana, os rumores envolvendo um possível interesse do Tricolor na contratação de Yeferson Soteldo, do Santos, crescendo ainda mais.

O venezuelano, ao contrário de Rafinha e Thiago Santos, tem 100% de aprovação dentro dos bastidores do Grêmio. O presidente, administração, comissão técnica, jogadores e financeiro veem com bons olhos o nome do atacante de 23 anos. A informação é do repórter Vagner Martins. O jornalista ainda informou, em seu canal no YouTube, que a diretoria poderia oferecer o dobro do salário já recebido por Soteldo.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Durante uma live em seu canal, Vaguinha respondeu a pergunta de um torcedor e foi direto: “É uma situação muito difícil, muito complicada (Soteldo). É difícil de desenrolar com a Fifa, com o Huachipato, que tem 50%. Com o Santos, que tá dizendo que vai comprar o jogador. O fato é que ele ganha R$ 300 mil por mês e o Grêmio aceitaria pagar 500 ou 600. É abaixo do teto. Então ele vem pra ganhar o dobro aqui”.

De acordo com informações dos jornalistas Eduardo Deconto e Eduardo Moura, do ‘GE.com’, o Grêmio chegou a formalizar uma sondagem por Soteldo. A equipe da Baixada, aliás, estipulou o valor de US$ 5 milhões (R$ 28,45 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante.