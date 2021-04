Rômulo aponta Felipe Conceição como ‘facilitador’ do seu retorno ao Brasil: “Ele tem conceitos europeus”

O Cruzeiro vive um momento nunca antes visto em sua rica e vitoriosa história. Com grandes problemas financeiros, o Maior de Minas não conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro e foi rebaixado em 2019 e em 2020 não conseguiu o retorno à Série A por ainda não ter se reestabelecido. Durante esse período, alguns técnicos passaram pela Toca da Raposa.









A “bola da vez” é Felipe Conceição, que fez um bom trabalho no Guarani e aceitou o desafio de comandar o Cabuloso. No entanto, vem tendo dificuldades em implantar seu estilo de jogo no time mineiro e os resultados não estão saindo como esperado. Em oito jogos no Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro venceu quatro, empatou duas e foi derrotado em duas oportunidades.

Falando no novo técnico da Raposa, os elogios ao seu trabalho é praticamente unânime – pelo menos entre os atletas. Contratado recentemente e se readaptando ao futebol brasileiro, o volante Rômulo afirmou que o estilo de Conceição se assemelha aos “conceitos europeus”, o que estaria facilitando esse retorno.

“A minha readaptação ao futebol brasileiro tem sido boa. Embora eu tenha ficado um bom tempo sem jogar, treinei praticamente todos os dias neste período. (…) Já conhecia o futebol brasileiro, que tem a tendência de ser mais desorganizado que o futebol europeu (…). O nosso treinador tem conceitos europeus e isso tem me ajudado bastante”, disse o meio-campista em entrevista ao programa ‘Bastidores’, da Rádio Itatiaia.

“O Felipe tem um estilo de jogo muito parecido com o de alguns treinadores da Itália. O futebol é um esporte coletivo, mas dentro desse coletivo tem treinadores que jogam com uma linha mais alta ou mais baixa ou com marcação individual. Ele procura jogar bem coletivo mesmo, fechando as linhas de passe, marcação por zona. É um conceito bem tático onde eu já estava acostumado”, completou.