Ronald Reagan: Biografia e Governo 

Ronald Reagan nasceu em 1911 e foi um ator, político e presidente dos Estados Unidos da América entre 1981 e 1989, faleceu no ano de 2004.

Durante o governo de Reagan os Estados Unidos adotaram políticas econômicas neoliberais, o fim da Guerra Fria e o caso Irã-Contras.

Biografia de Ronald Reagan

Ronald Wilson Reagan nasceu em 06 de fevereiro 1911 na cidade de Tampico em Illinois. Mais tarde formou-se em Sociologia e Economia e também foi locutor esportivo e ator em Hollywood.

Além disso, teve sua primeira experiência política sendo presidente do Sindicato dos Atores.

Em sua vida pessoal, Ronald Reagan, casou-se duas vezes, o primeiro casamento com a atriz Jane Wyman, entre 1940 e 1949 e com a atriz Nancy Davis entre 1952 até o último dia da sua vida em 2004.

Após abrir mão da carreira de ator, tornou-se governador eleito pelo estado da Califórnia, pelo Partido Republicano entre 1967 e 1975.

Mais tarde, disputaria a presidência do país e sai vencedor comandando a Casa Branca entre os anos de 1981 e 1989.

O governo de Ronald Reagan priorizou o capital ao invés do trabalho, principalmente os financiadores de Wall Street, prejudicando diretamente os trabalhadores.

Ademais, os sindicatos foram esvaziados de suas funções, diversas fábricas foram fechadas ou se mudaram para outros países, causando desemprego.

Governo Reagan

Durante os oito anos de governo Reagan, houve a diminuição de gasto público, corte de diversos programas de assistência social, assim como a redução de impostos para grandes fortunas.

Essas medidas acabaram endividando a classe média americana que buscaram auxílio dos bancos para financiar estudos e a casa própria.

Além disso, várias empresas deixaram o país e instalaram-se em países subdesenvolvidos para diminuir o custo de produção, deixando milhares de desempregados nos Estados Unidos.

Notoriamente, Ronald Reagan repudiava o comunismo, por isso em um discurso no ano de 1983 chamou a União Soviética de “Império do Mal”.

No entanto, quando Mikhail Gorbachev chegou ao poder da URSS em 1985 e adotou as políticas conhecidas como Perestroika e Glasnost, o líder norte-americano se aproximou do soviético.

O principal objetivo dessa aproximação era justamente limitar o arsenal nuclear entre as duas potências, EUA (Capitalista) e URSS (Comunista).

Após anos de negociações, em 1987, os dois líderes assinaram um tratado colocando fim à Guerra Fria. Além disso, para alguns especialistas, os atos de Ronald Reagan corroboraram para o fim pacífico da URSS.

Ademais, o governo de Ronald Reagan ficou marcado pelo intenso combate às drogas e conseguiu capturar narcotraficantes de grande poder.

Por fim, o governo de Reagan também ficou marcado pelo escândalo de corrupção denominado “Irã-Contras” devido a venda de armas para o Irã e para os Contras da Nicarágua.

