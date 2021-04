Rony coleciona boas estatísticas em competições continentais pelo Palmeiras

O Palmeiras derrotou o Independiente del Valle por 5 a 0, na noite desta terça-feira (27), no Allianz Parque. No confronto válido pela segunda rodada da Libertadores, a vitória isolou o time de Abel Ferreira na primeira colocação do grupo A, com seis pontos.

Autor de dois tentos na goleada, Rony ostenta excelentes estatísticas com a camisa do Verdão em competições continentais. Ao todo, contando Libertadores e Recopa Sul-Americana, o atacante soma oito gols e nove assistenciais, em 15 partidas.

Além da média superior a uma participação em gol por jogo, o atacante também conta com cinco prêmios de melhor da partida, sendo três deles em 2020 e dois em 2021. O último foi nesta terça, diante da equipe equatoriana.

Levando em consideração apenas confrontos válidos pela Libertadores, os números surpreendem ainda mais. Participando diretamente de gols em 12 das 14 partidas disputadas, o atacante precisa de aproximadamente 60 minutos para se envolver diretamente em gols.

Segundo números extraídos do aplicativo SofaScore, são 23 passes para finalização, cinco grandes chances criadas e índice de 60% de pontaria em finalizações. Por último, mas não menos importante, Rony precisa de apenas três chutes para ir à rede.

O Palmeiras volta a campo já nesta quinta-feira (29), às 22h (horário de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2021.