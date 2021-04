Rony foi oferecido, mas não agradou ao Ajax, diz site; entenda o motivo

Um dos heróis da conquista da Conmebol Libertadores, Rony teve seu nome ligado ao futebol europeu nos últimos dias, e movimentou a torcida do Palmeiras. Segundo as informações divulgadas pela TV Globo, o staff do atacante foi consultado recentemente pelo Ajax.

De acordo com apuração do jornalista Jorge Nicola, do portal Yahoo, as conversas já esfriaram. O motivo seria o perfil de reforços que os holandeses têm contratado.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O Rony foi oferecido lá, mas não tem o perfil. Sem chance”, disse ao jornalista uma fonte ligada ao clube europeu.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Autor da assistência para o gol de Breno Lopes na final da Libertadores, Rony já está prestes a completar 26 anos (fará aniversário no próximo dia 11 de maio). Com isso, as chances de que pudesse render uma grande quantia em uma futura transferência pelo Ajax são reduzidas.

Tirar o jogador do Brasil também não sairia barato para os cofres holandeses, já que o Palmeiras desembolsou cerca de 6 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante junto ao Athletico-PR no início de 2020.

Ainda de acordo com Nicola, o Palmeiras garante que não foi consultado pelo Ajax a respeito de uma possível negociação por Rony.