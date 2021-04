Rossi e mais 10: Dado conta com volta do atacante e escala time do Bahia para semifinal da Lampions contra o Fortaleza

Após o empate fora de casa contra o Montevideo City Torque pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Bahia já muda de foco e volta as suas atenções para a semifinal da Copa do Nordeste. Neste sábado (24), o Esquadrão será visitante contra o Fortaleza em jogo único que define um dos finalistas do torneio.

Quem falou sobre a partida foi o volante Patrick de Lucca, um dos titulares do meio de campo do Bahia. “Já temos de virar a chave e pensar no Fortaleza. É semifinal, uma partida muito importante e podemos dar mais um passo rumo a esse título. O grupo está fechado e ciente do que tem de ser feito. Não será fácil, mas temos condições de sair com essa classificação”, comentou.

O técnico Dado Cavalcanti não deverá fazer grandes alterações em relação ao time que começou contra o Montevideo City Torque, no Uruguai. Após uma longa viagem para retornar ao Brasil, o elenco focou em descansar para evitar o desgaste físico. O atacante Rossi, que ficou de fora da partida internacional retoma seu lugar na equipe.

Foto: Kely Pereira/AGIF



Quem deixará o time para a volta do atacante é Óscar Ruiz, que volta ao banco de reservas. O volante Jonas e o atacante Gabriel Novaes também devem ficar como opções para o decorrer da partida no Castelão. Ambos não estiveram na delegação que viajou para Montevidéu.

Dessa forma, o Bahia que entrará em campo contra o Fortaleza deve ter o seguinte time: Douglas Friedrich; Nino, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto. A informação é do site ecbahia.com.