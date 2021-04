Rótulo limpo: entenda o termo e saiba como identificá-lo no mercado

Você já sabe o que significa o termo rótulo limpo? Ele indica que o alimento é feito com ingredientes na sua forma mais natural, ou seja, sem corantes, conservantes ou adoçantes artificiais na composição do produto. O rótulo limpo é um grande aliado da saúde e tem ganhado cada vez mais notoriedade aqui no Brasil.

Apesar o termo, ainda não existe uma regulamentação sobre o assunto no Brasil e nem no exterior. Dessa forma, para saber se o produto faz parte deste grupo mais saudável, o consumidor precisa ficar atento ao rótulo. Mas calma, não tem mistério e nem são necessários muitos conhecimentos: basta que seja possível identificar todos os ingredientes utilizados na produção do alimento.

Se o cliente conseguir identifica-los, significa que a marca adota transparência na escolha dos componentes. Já os nomes estranhos ou desconhecidos são sinais de alerta para quem pretende ter uma alimentação mais saudável.

Rodrigo Carvalho, sócio da A Tal da Castanha, rememora a trajetória da marca que conseguiu trazer o conceito do rótulo limpo para o Brasil. A empresa produz bebidas vegetais à base de castanha e nada mais. “O grande desafio foi fazer tudo do zero. Quando começamos, não tínhamos nenhuma indústria com conhecimento para fazer leite vegetal, mas a ideia estava muito clara. Pensamos em todo o processo de produção e fizemos parcerias importantes com nutricionistas para tornar possível”, conta o executivo.