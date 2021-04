RS: Rede pública estadual já tem previsão para volta às aulas presenciais

As escolas da rede pública do Rio Grande do Sul já têm previsão para retomarem as atividades presenciais.

De acordo com o Decreto 55.856, que expõe mudanças no modelo de Distanciamento Controlado e a adoção da bandeira vermelha no Estado, permite que o retorno do ensino presencial ocorra em todas as modalidades e fases.

A Secretaria da Educação (Seduc) garantiu, a saber, que as aulas acontecerão a priori no modelo híbrido. Ou seja, os alunos vão participar tanto de aulas presenciais nas escolas quanto remotamente.

Para aqueles que estão matriculados na rede estadual em classes do Ensino Fundamental, o cronograma consiste em três horas de aulas presenciais e uma hora de aula remota por dia. Já para quem está no Ensino Médio, a carga horária diária se divide em três horas presenciais e duas horas remotas.

Segundo a pasta, as escolas se prepararam para o momento do retorno, podendo oferecer a segurança necessária para os professores e demais servidores da educação, assim como para os estudantes presentes nos locais.

Confira o calendário de volta às aulas no RS

O calendário de retorno das aulas presenciais será gradual e escalonado. Dessa maneira, a volta dos alunos para as escolas acontecerá com menor risco de aglomeração e, consequentemente, e contaminação pelo novo coronavírus.

Veja só:

Até 30/4 – Organização das escolas

3/5 – Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental

5/5 – 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

7/5 – Anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)

10/5 – 1º ano do Ensino Médio

12/5 – 2º e 3º anos do Ensino Médio

13/5 – Ensino técnico e Curso Normal

Calendário para escolas específicas

A secretaria de Educação do Rio Grande do Sul também estabeleceu um calendário referente a instituições de ensino com públicos específicos. Veja abaixo quais são e logo após as datas previstas.

Somente Ensino Médio; Escolas EJA e Neejas; Instituições de educação profissional; Escolas especiais.

3/5 e 4/5 – Organização das escolas

5/5 – Aulas presenciais

Clique aqui para acessar todas as orientações para o retorno às aulas presenciais no Rio Grande do Sul.