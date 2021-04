Rueda chama a responsa e 5 jogadores devem deixar o Santos; Copete puxa a fila

O Santos não fez um bom jogo diante do Corinthians e foi derrotado mais uma vez no Campeonato Paulista. O time novamente não fez uma grande partida, deu muitas chances ao rival e saiu de campo sem os três pontos. Nas redes sociais, a torcida santista já começa a criticar algumas escolhas de Holan e os mais exaltados até querem uma mudança no comando técnico.









O presidente Andrés Rueda irá realizar uma coletiva nessa segunda-feira (26) para explicar alguns pontos que acontecem no clube. Mas, nos bastidores, o presidente já começa a agir após a venda do baixinho Soteldo. Como o UOL Esporte revelou, o Alvinegro Praiano deve salários a parte do elenco que ganha mais de R$ 100 mil e também ao treinador argentino.

O cartola já começa a se mexer para buscar reforços e liberar jogadores que não estão nos planos do técnico. O primeiro a entrar na barca deve ser o colombiano Copete. Ainda de acordo com a reportagem, o jogador não deve ter seu vínculo prorrogado. Assim, abriria espaço na folha salarial para a chegada de alguma nova contratação.

Outros atletas que não estão nos planos devem sair. A ideia da diretoria é conseguir resolver essa situação ainda nesse semestre. Sánchez continua nos planos, mas o uruguaio quer um contrato de pelo menos dois anos para assinar um novo acordo com o Peixão. As conversas entre as partes seguem.

O planejamento dos dirigentes do Peixão é liberar até 5 jogadores que não fazem parte dos planos. Cleber Reis também está nessa lista. Com isso, o elenco poderia ser reforçado no mercado e algumas lacunas seriam preenchidas. Holan participa diretamente da conversa com os diretores do Santos.