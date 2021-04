Rueda expõe negócio com medalhão: “Vamos dar um salário base e mais uma premiação”; presidente toma a frente do negócio

O Santos cumpriu o principal objetivo nesse semestre, que foi a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O time, mesmo cercado de jovens, mostrou ter uma maturidade exemplar e Holan tem conseguido evoluir com o seu trabalho desde a sua chegada. A torcida também está esperançosa nas redes sociais e acredita que o Peixe possa mais uma vez surpreender.









A prioridade da diretoria santista nesse momento é resolver a situação do meio-campista Carlos Sánchez. O uruguaio tem contrato somente até julho e já pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube. O treinador argentino gostaria de sua permanência por entender que o medalhão ainda tem muita qualidade para ajudar dentro de campo.

O presidente Andrés Rueda participou do programa Arquibancada Alvinegra, do Grupo Tribuna, no Youtube, e deu detalhe sobre a eventual renovação contratual do jogador. O mandatário disse que o “ponto do negócio” é a questão salarial e as conversas são para um acordo de produtividade, já que o atleta precisa se adequar a realidade financeira do Alvinegro.

“Existe a possibilidade de o Sánchez ficar, sim. Todos gostam dele e estamos negociando a parte salarial. Ele precisa se encaixar nessa realidade. O que me incomoda no futebol é fazer contratos de quatro ou cinco anos e o jogador não produzir. Tivemos vários exemplos disso no Santos, como Cueva e Bryan Ruiz. Situações como essas quebram o clube. Por isso, estamos implantando o modelo de produtividade”, disse.

Rueda tem otimismo quanto à permanência de Sánchez, tendo em vista que o uruguaio demonstrou diversas vezes a intenção de continuar vestindo a camisa do Peixão por muito tempo. A intenção do craque é até se aposentar vestindo o manto sagrado do Santos: “Não tenho problema em pagar salário alto por aquele jogador que joga sempre e resolve. Porém, não posso pagar alto por quem não joga. Com esse modelo de produtividade, vamos dar um salário base e mais uma premiação por determinado número de partidas. Isso é bom para o clube, que tem a folha salarial reduzida, e bom para o jogador, que pode ganhar mais do que imaginava (…)”, disse.