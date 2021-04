Rueda prevê economia de R$ 12 milhões e negocia rescisão contratual de defensor no Santos

O Santos passa por dificuldade financeira há bastante tempo e isso só foi se agravando nos últimos anos. O presidente Andrés Rueda chegou com a filosofia de manter os pés nos chão e não fazer nenhum tipo de investimento. Nesses primeiros meses, isso tem dado certo e o cartola vem conseguido realizar um bom trabalho, apesar da dificuldade econômica do clube.









Nos bastidores, a diretoria santista tenta uma rescisão contratual com o zagueiro Sabino e, assim, liberá-lo para o Sport de forma definitiva, como informou à Gazeta Esportiva. O jogador fez um bom Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Coritiba por empréstimo, retornou ao Peixe e renovou seu vínculo com uma valorização salarial, algo contestado pelos novos dirigentes do Alvinegro Praiano.

O defensor passou a receber R$ 200 mil por mês e os valores em um primeiro momento assustaram a cúpula do Santos. Os moldes do negócio também não agradam nenhum pouco. Ficou acordado entre o clube e o defensor que, em 2022, o atleta receberia aumento, passaria a embolsar R$ 220 mil, no 3º ano mais R$ 240 mil e R$ 280 mil no 4º.

Assim, o Santos acredita que, caso a rescisão contratual aconteça, terá uma economia de algo próximo a R$ 12,2 milhões só contando o salário do defensor junto com o décimo terceiro até 2025, quando termina o contrato do jogador. As conversas estão em andamento e existe a chance de ter uma definição em breve.

O Sport está interessado na contratação do zagueiro, mas ainda segundo à Gazeta, o clube pernambucano não deseja pagar o seu salário atual e tenta abaixar a pedida de Sabino e seus representantes para as partes chegarem a um denominador comum em relação aos números envolvidos no negócio.