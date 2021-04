Rueda se mexe nos bastidores e Santos pode embolsar R$ 10 milhões com venda de atacante

O Santos é o clube que mais revela jogador no continente sul-americano. A cada temporada, dois a cinco jogadores são colocados no profissional, rendem e muitos são vendidos para o futebol europeu. A nova diretoria santista vem trabalhando firme para melhorar o setor administrativo e, consequentemente, evoluir para ter uma melhor receita visando o futebol do clube.









Na temporada passada, o Alvinegro Praiano perdeu um dos jovens mais talentosos da base recentemente: Yuri Alberto, que brilhou no Internacional e já vem despertando interesse de vários times da Europa. O Colorado também está com uma situação financeira complicada e cogita vendê-lo caso apareça uma boa proposta.

O clube gaúcho deseja receber 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 100 milhões na cotação atual) pelo artilheiro. O Santos manteve um percentual de 5% dos direitos econômicos + 5% de formação. Ou seja, se o Inter conseguir vender Yuri pelo valor desejado, o Peixe poderia lucrar pouco mais de R$ 10 milhões.

O presidente santista, Andrés Rueda, está de olho na situação e já ficou com o sinal de alerta para tentar ganhar algo com o Peixe nessa janela de transferências. O mandatário quer resolver parte da dívida do Santos e, assim, conseguir liberação da Fifa para inscrever novos atletas.

O cartola sabe que o elenco precisa de alguns reforços pontuais, mas não irá fazer loucura. Só irá contratar jogadores quando normalizar um pouco a questão financeira. Holan sabe da realidade e não fará nenhum tipo de exigência.