Rueda ‘sincerão’ abre o jogo sobre renovações de Kaio Jorge e Sánchez; presidente indica mais renovações

O torcedor do Santos vive um momento de lua de mel com o time. Sob o comando de Ariel Holan, o Peixe tem conseguido bons desempenhos e consegue transformar isso em resultados. Na última terça-feira (06), visitou o San Lorenzo na Argentina, no jogo de ida da terceira fase da Libertadores e venceu os donos da casa por 3 a 1.









Na próxima terça-feira (13), o Alvinegro recebe os argentinos no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Haveria a dúvida sobre qual time do San Lorenzo viria ao Brasil. A imprensa hermana divulgou que haveria chances de somente os reservas viessem para buscar a classificação, mas a possibilidade foi rechaçada e força total é esperada.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Além de estar com a vaga na fase de grupos da Libertadores encaminhada, o Santos trabalha nos bastidores para manter seus principais jogadores e peças consideradas importantes nesse processo de reconstrução. Em live, o presidente Andres Rueda falou sobre as situações de Carlos Sánchez e Kaio Jorge, ambos com contratos chegando ao fim.

“Estou otimista. A gente está tentando implementar uma coisa difícil no futebol, que é trabalhar muito com metas. Se conseguir metas ambiciosas, pode ganhar mais do que ganharia. (…). Estamos tentando renovar dentro dessa realidade, levando em conta a situação financeira do clube. Não só o Sánchez e o Kaio Jorge”, explicou o mandatário.

De acordo com Rueda, não somente Kaio o Sánchez estão dentro desse processo de renovações. “Tem uma série de jogadores que a gente está se antecipando. É horrível sentar numa negociação com a faca no pescoço. Jogadores com contrato de um ano e meio pra frente a gente está conversando”, afirmou.