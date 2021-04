‘Ruedismo’: Presidente do Santos promete camisas a preço popular: “Convenci a Umbro”; mandatário revela estratégia

O Santos parece estar conseguindo se recolocar no caminho das vitórias e da organização. Depois de um 2020 cheio e altos e baixos, mas com diversas crises financeiras e políticas, o Peixe começou a temporada 2021 com um pouco mais de estabilidade. A nova diretoria vem tendo acertos nos bastidores, e a comissão técnica conseguindo acertos em campo.









Depois de passar pelo Deportivo Lara, o Alvinegro venceu o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, e trouxe o jogo para o Brasil com uma certa tranquilidade. Na última terça-feira (13), brasileiros e argentinos voltaram a se enfrentar, desta vez no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ainda que em vantagem, o Santos conseguiu abrir 2 a 0, levou o empate e garantiu a classificação.

Novamente falando da diretoria santista, Andrés Rueda segue em bons rumos para fidelizar ainda mais o torcedor. Em entrevista ao programa ‘Arquibancada Alvinegra’, da TV Tribuna, o presidente afirmou que convenceu a Umbro, fornecedora de material esportivo do Peixe, a fazer uma linha ‘popular’ das novas camisas do alvinegro.

“Não adianta a gente pensar em acabar com a pirataria se a nossa torcida não tem condições de pagar R$ 300,00 numa camisa. A gente já pediu pra Umbro uma linha popular. Convenci a Umbro e vamos ter essa camisa com preço mais acessível”, explicou o mandatário, que ponderou sobre a questão da qualidade dos materiais.

“Será uma camisa de qualidade inferior àquela que custa R$ 300,00? Sim, mas não será descartável e o torcedor terá uma camisa oficial do clube. Não fazer isso é burrice, é rasgar dinheiro”, concliu. Na última quarta-feira (14), o Santos completou 109 anos e aproveitou o aniversário para lançar seus novos uniformes, com preço fixado em R$ 290,00.