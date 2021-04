Rumo à Libertadores: tranquilidade, vexames, milagre… as campanhas do Fluminense na fase de grupos

O Fluminense está às vésperas da estreia na fase de grupos da Libertadores depois de oito anos longe do torneio. Ao lado de River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL), o Tricolor terá confrontos complicados pela frente. Mas você lembra como foi o desempenho do clube nos outros seis anos em que disputou o torneio? Já teve vexame no início, classificação milagrosa e anos mais tranquilos. O LANCE! mostra todas as campanhas até aqui.

Na primeira edição disputada, em 1975, o Flu ficou no Grupo 3, ao lado de Palmeiras, Deportivo Italia e Deportivo Galicia, ambos da Venezuela. Naquela ocasião, o Tricolor terminou em segundo lugar, com oito pontos, mas apenas o líder da chave avançava e a vaga ficou com o clube brasileiro. Nas partidas, o Flu teve uma goleada por 6 a 0 contra o Italia, mas perdeu por 1 a 0 no Maracanã. A equipe vinha de quatro vitórias consecutivas, mas acabou ficando atrás do Palmeiras após perder para os próprios paulistas na última partida.

Dez anos depois, em 1985, novamente uma eliminação já na primeira fase. Depois de ser campeão nacional no ano anterior, o clube ficou no Grupo 1 ao lado do Vasco, de quem venceu a final do Brasileirão, Argentinos Juniors e Ferro Carril Oeste, ambos da Argentina, mas decepcionou. O Tricolor foi apenas o terceiro, atrás dos dois argentinos, mesmo com um time que tinha Romerito, Washington e Assis, ficando com quatro pontos. O time não chegou a vencer, mas acabou ganhando os pontos do empate por 3 a 3 com o Vasco por conta da situação irregular do atleta vascaíno Gersinho.

No ano em que fez sua melhor participação no torneio, em 2008, o Fluminense terminou como líder do Grupo 8, considerado o grupo da morte, com 13 pontos. Os adversários eram a LDU (EQU), com quem o Tricolor voltou a se encontrar na final, além do Libertad (PAR) e do Arsenal de Sarandí (ARG). O Flu teve uma goleada por 6 a 0 em cima dos argentinos, que acabaram vencendo em casa na única derrota dos brasileiros e avançou sem maiores dificuldades, terminando ainda no primeiro lugar geral em pontuação. Depois, passou pelo Atlético Nacional (COL) nas oitavas, São Paulo nas quartas, Boca Juniors (ARG) na semifinal e pedeu para a LDU na decisão, nos pênaltis.

Fluminense comemora goleada contra o Arsenal (Foto: Julio Cesar Guimaraes/ Lancepress!)

Em 2011 o cenário foi dramático. O Flu ficou no Grupo 3, ao lado de América (MEX), Nacional (URU) e Argentino Juniors (ARG) e avançou em segundo lugar, com oito pontos, vencendo o clube uruguaio apenas no saldo de gols. O Tricolor chegou ao último jogo precisando vencer os argentinos fora de casa, além de torcer por um tropeço do Nacional, que empatou e obrigou os cariocas a triunfarem por dois gols de diferença. Houve ainda o afastamento de Emerson Sheik já de última hora após ato de indisciplina na concentração em Buenos Aires. Pouco antes ele já tinha cantado a música do “Bonde do Mengão Sem Freio” no ônibus tricolor.

Em campo, o Flu bateu o Argentino Juniors por 4 a 2, em uma das melhores atuações daquele ano, até com um pênalti controverso marcado a seu favor. Houve ainda uma briga generalizada após a partida. Naquele momento, o Fluminense contrariou os 8% de chances que tinha, mas acabou eliminado pelo Libertad (PAR) nas oitavas.

Fluminense bateu o Argentino Juniors (Foto: EFE/Leo La Valle)

Em 2012 a situação foi um pouco mais tranquila. O Fluminense terminou em primeiro no Grupo 4, com Boca Juniors e Arsenal Sarandí, da Argentina, além do Zamora, da Venezuela. A única derrota foi para o Boca, em casa. Depois, o Tricolor passou pelo Internacional nas oitavas, mas acabou sendo eliminado em novo encontro com o Boca Juniors com confrontos polêmicos nas quartas.

Campeão brasileiro no ano anterior, o Fluminense voltou a ficar na liderança do Grupo 8 em 2013, à frente de Grêmio, Huachipato, do Chile, e Caracas, da Venezuela. O Tricolor somou 11 pontos e já encaminhou a vaga com uma rodada de antecedência, precisando de apenas um empate para avançar. O resultado mais expressivo foi um 3 a 0 contra o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, antigo Engenhão. Depois, a equipe passou pelo Emelec (EQU) nas oitavas, mas parou para o Olímpia (PAR) nas quartas.

Agora chega a campanha de 2021. O Fluminense está novamente em um “grupo da morte” e estreia na próxima quinta-feira, dia 22, contra o River Plate. Depois, encara o Independiente Santa Fe, dia 28, e Junior Barranqulla, dia 6, ambos fora de casa. Em 12 de maio, recebe o Santa Fe e no dia 18 o Junior. Por fim, fecha contra o River no dia 25, na Argentina.