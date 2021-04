RuneScape ganhará versão para dispositivos móveis em 2021

O produtor executivo Ryan Ward confirmou nesta quinta-feira (22) que RuneScape irá ganhar uma versão mobile ainda em 2021, com suporte a todos os recursos do PC e jogabilidade entre plataformas.

Em comemoração aos 20 anos de história, o MMORPG terá um ano repleto de novidades para os fãs. Segundo Ward, a versão para dispositivos móveis será disponibilizada com todas as principais funcionalidades do game original, incluindo missões, personagens, campanhas e muitos outros elementos. Além disso, os jogadores poderão jogar com amigos por meio de plataforma cruzada, com opção de carregar seu progresso e todos os itens entre PC e mobile através da conta pessoal.

Para “criar uma experiência que fosse tão fantástica no celular quanto no desktop”, os desenvolvedores confirmaram que RuneScape Mobile terá uma interface própria e otimizada em seu lançamento, com telas, ícones, atalhos, comandos e muitas outras opções reformuladas para garantir acessibilidade através de tablets e smartphones e uma gameplay suave e intuitiva.

Neste momento, RuneScape encontra-se com pré-encomendas liberadas na App Store e pré-inscrições na Google Play, e os jogadores que ingressarem em qualquer uma dessas modalidades terão direito a recompensas exclusivas como cinco visuais estéticos, armadura do Crux Eqal e aumento de XP em 50% por uma semana.

RuneScape, disponível exclusivamente para PC, ainda não possui data de chegada em dispositivos móveis.