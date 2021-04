Rússia chega com o pé na porta em investida pesada por R. Veiga e staff prova: “Demonstraram interesse”; Palmeiras é avisado

Depois de gastar milhões com reforços defensivos, o presidente Maurício Galiotte deve usar a verba dos torneios conquistados (Paulistão, Libertadores e, possivelmente, Copa do Brasil) com novas contratações de jogadores de ataque. Barros está de olho e também sonha com um novo camisa 10, que chegue já no time titular com a missão de ser o novo maestro no meio-campo de Abel no Palmeiras.









Galiotte também corre o risco de perder um dos principais destaques da última temporada: Raphael Veiga. O meio-campista encerrou a última edição da Copa do Brasil como artilheiro e garçom do Palmeiras, com quatro gols (isolado) e duas assistências (ao lado de Zé Rafael). Não à toa o camisa 23 recebeu o prêmio de melhor jogador da competição – vencendo Diego Souza, do Grêmio, na disputa.

O jornalista Jorge Nicola, em seu blog no ‘Yahoo!’, informou que dois clubes russos sondaram a situação de Veiga: “Diante da nova fase, existem mais times interessados no jogador. Conversei com um pessoas do estafe do atleta e essa pessoa me revelou que dois dos grandes clubes do futebol russo demonstraram interesse na contratação do Raphael Veiga. Não existe proposta”, frisou o repórter, que não parou por aí.

Foto: Ricardo Moraes – Pool/Getty Images



“O Palmeiras nem sequer foi consultado ainda. A tentativa foi de conhecer as condições no contrato do Rapahel Veiga e a possibilidade dele se mudar para a Rússia. Esses times, que não tiveram as identidades reveladas, foram avisados nesse contato que o Raphael Veiga daria prioridade para as principais ligas do futebol europeu. Ele está bastante feliz no Palmeiras, afinal, é torcedor do Alviverde”, finalizou Nicola.

Números e títulos de Veiga pelo Palmeiras:

105 jogos

24 gols

Paulistão

Libertadores

Copa do Brasil