Russo ‘vasculha’ mercado por parceiro de Tevez no Boca e atacante do Inter é oferecido: “Não vai renovar seu contrato”, informa repórter

Abel Hernández acertou sua saída do Inter nesta última semana e encaminhou um novo contrato com o Fluminense. Sem o uruguaio, Ramírez agora terá 2 opções de peso no ataque: Yuri Alberto e Guerrero, que devem jogar juntos na sequência da temporada.









O peruano, no entanto, foi cercado de especulações nestes últimos meses. Atlético, São Paulo e Alianza Lima foram os clubes no páreo de Guerrero, que ainda não definiu seu futuro no Inter. A imprensa da Argentina noticiou, na tarde desta quinta-feira (15), que o camisa 9 teria sido oferecido num negócio com o Boca. A equipe de La Bombonera já deixou bem claro que gostaria de contratar um novo parceiro de Tevez.

“Nas últimas horas, Paolo Guerrero foi oferecido ao Boca. O Inter do Brasil não vai renovar seu contrato e de seu ambiente entraram em contato com o C of F para avisar que ele está disponível para vir. Guerrero tem uma oferta formal do Alianza Lima para terminar sua carreira no Peru”, escreveu o jornalista Luis Fregossi.

Foto: Wagner Meier/Getty Images



A reportagem da Revista Colorada entrou em contato com o representante de Guerrero, Vinícius Prates, que garante não ter conversado com ninguém sobre o futuro do centroavante. Russo, treinador do Boca, está de olho.

Números de Guerrero pelo Inter:

61 jogos

31 gols