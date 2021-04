Sabino é regularizado e Louzer ganha mais uma opção na zaga; dupla titular está definida pelo treinador

Um dos grandes desafios do técnico Umberto Louzer no comando do Sport será solucionar o problema defensivo do Leão. Na temporada de 2021, até o momento, foram 23 gols sofridos em 16 jogos, 16 tentos apenas na Copa do Nordeste, dado que contribuiu para que o clube fosse eliminado na primeira fase.

Quem chega para ajudar o sistema defensivo é o zagueiro Sabino após ter feito um bom Campeonato Brasileiro de 2020 com a camisa do Coritiba. O atleta que pertencia ao Santos deixou o clube da Vila Belmiro recentemente para fechar com o Sport. O defensor relatou recentemente em entrevista que acredita no projeto do clube.

“Chegou um momento que estava afetando elas lá (esposa e filha), então decidi sair do clube que fui formado. Minha felicidade vale mais que dinheiro e vi no Sport a possibilidade de continuar conquistando meus sonhos”, falou Sabino. Segundo o GE.com, o zagueiro já está regularizado e já pode fazer sua estreia.

Foto: Anderson Stevens/site do Sport



“Não prezo pelo dinheiro, prezo pela felicidade da minha mulher e da minha filha. Pesou a minha felicidade e preservar minha família por conta das informações que estavam saindo lá”, comentou o defensor que, num primeiro momento, ainda está atrás de Adryelson e Iago Maidana na hierarquia da defesa do Leão.

O próximo jogo do Sport será contra o Retrô, no próximo final de semana, pelo Campeonato Pernambucano.