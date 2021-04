Sabor e praticidade: aprenda três receitas de tortas para o fim de semana

Além de versáteis, as tortas são ótimas opções de prato principal, quando acompanhadas por uma salada ou até mesmo de sobremesas. Seja doce ou salgada, elas podem reunir de sabores capazes de agradar vários paladares. E para ajudar a inovar na cozinha durante o fim de semana, a Margarina Puro Sabor, marca da M. Dias Branco, selecionou três receitas de tortas doces e salgadas que são práticas de preparar.

As opções vão desde a leveza da torta de legumes até o sabor mais intenso da torta de salame, além do cítrico da torta de limão. Confira as receitas abaixo:

Para a massa:

3 xícaras (chá) de farinha detrigo com fermento

3 xícaras (chá) margarina gelada

7 colheres (sopa) de água gelada

Para o recheio:

2 colheres (sopa) de margarina

1 colher (sopa) de alho picado

1 xícara (chá) de cebola picada

½ xícara (chá) de salsão picado

1 cubo de caldo de legumes

1 xícara (chá) de tomate picado

½ xícara (chá) de brócolis cozido e picado

½ xícara de vagem cozida e picada

½ xícara (chá) de abobrinha cozida e picada

½ lata de milho verde escorrido

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

½ xícara (chá) de azeitonas preta picada

½ xícara (chá) de salsa picada

1 copo de requeijão (200 g)

Modo de preparo:

– Em uma tigela, misture com a ponta dos dedos, a farinha de trigo com fermento e a margarina até obter uma farofa. Adicione a água e misture bem. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

– Em uma panela, aqueça a margarina e frite o alho, a cebola e o salsão por 2 minutos. Adicione o caldo de legumes, o tomate, os brócolis, a vagem, abobrinha, o milho e cozinhe por 5 minutos. Retire do fogo e adicione o parmesão ralado, a azeitona e a salsa. Reserve.

– Divida a massa em duas partes, sendo uma o dobro da outra. Abra a massa maior com um rolo e, com ela, forre o fundo e as laterais de uma fôrma de aro removível de 24 cm de diâmetro.

– Espalhe o recheio e despeje o requeijão. Abra a massa restante, corte tiras do tamanho da forma e decore a torta. Aperte as bordas com os dedos para fechar.

– Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar.

Para a massa:

3 ovos

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de margarina derretida

2 xícaras (chá) de farinha de trigo com fermento

2 xícaras (chá) de leite

Margarina para untar

Sal a gosto

Para o recheio:

3 xícaras (chá) de azeitonas picadas

1 colher (sopa) de salsa picada

1 xícara (chá) de salame picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

– No liquidificador, bata os ingredientes da massa e despeje metade em uma forma de 30 cm x 22 cm untada.

– Em uma tigela, misture os ingredientes do recheio e coloque sobre a massa na forma. Cubra com o restante da massa e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar levemente.

Tempo de Preparo: 35 minutos

Para a massa:

1 pacote de biscoito maizena triturado

2 colheres (sopa) de margarina

Para o recheio:

1 envelope de gelatina em pó sem sabor verde

3 colheres (sopa) de água

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

A medida de 1 lata de suco de limão

1 caixa de pó para maria-mole

Para a cobertura:

200 g de chocolate meio amargo derretido

1 lata de creme de leite

1 colher (sopa) de raspa de casca de limão

Modo de preparo:

– Em uma tigela, misture os ingredientes da massa até obter uma farofa e, com ela, forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível de 20 cm de diâmetro.

– Dissolva a gelatina na água e bata no liquidificador com o restante dos ingredientes do recheio. Espalhe sobre a massa na forma e leve para a geladeira por 3 horas. Misture os ingredientes da cobertura, espalhe sobre a torta, polvilhe com as raspas e volte para a geladeira por mais 1 hora. – Sirva em seguida.