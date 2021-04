“Sai abrindo mão de muito dinheiro”; Pato volta ao passado, rememora sua saída do São Paulo e nega atrito com Daniel Alves

O São Paulo segue se reestruturando para a temporada 2021. Depois de um ano de 2020 complicado e com apenas um reforço, o Tricolor Paulista foi ao mercado e trouxe jogadores consagrados fora do país como Éder e Miranda por exemplo, além de outros atletas como Orejuela e Willian. O objetivo do clube paulista é trazer profissionais que queiram vencer e resgatar a hegemonia do Soberano.









Quem tentou resgatar o São Paulo, mas não conseguiu, foi Alexandre Pato. Hoje no Orlando City, dos Estados Unidos, o atacante voltou ao Tricolor Paulista em 2019 com status de craque e de ídolo após recusar uma proposta do Palmeiras no mesmo momento. No entanto, a segunda passagem no clube do Morumbi foi desastrosa a ponto de a haver uma rescisão contratual com apoio massivo da torcida. No programa Arena SBT desta segunda-feira (5), o profissional revelou que abriu mão de muito dinheiro para deixar o clube paulista.

“A rede social dá muita voz ao povo. Quem quiser criar confusão, cria. Esse não. Eu sempre fui a pessoa que coloca boa noite, bom dia, uma mensagem. Todo mundo achava que tinha a ver com o São Paulo. Mas sair foi uma decisão minha. Se eu quisesse ficar, ficaria. Eu voltei para o São Paulo abrindo parte de uma questão financeira. E saí abrindo mão de muito dinheiro. Eu gosto muito do clube”, afirmou o atacante, que também desmentiu os boatos sobre um mau relacionamento com Daniel Alves.

Alexandre Mattos revelou ter aberto mão de um bom dinheiro para rescindir com o São Paulo. Foto: Rubens Chiri



“Nunca tive treta com ninguém. Estou aqui sincero. Quando eu estava em São Paulo, eu encontrei ele em restaurante. Moramos ao lado um do outro, não teve nada”, explicou Pato.

O São Paulo deve voltar a campo na próxima semana, embora ainda sem uma data definida. Uma reunião entre Federação Paulista de Futebol e Ministério Público na próxima quarta-feira (7) pode ser determinante para a volta do Campeonato Paulista a partir do dia 12.