Sai do Flamengo? Arrascaeta quebra silêncio, fala pela primeira vez sobre renovação e indica futuro

Em entrevista ao programa “100% Deporte“, da rádio uruguaia Sport 890, o meia Giorgian De Arrascaeta quebrou seu silêncio sobre o tema e falou sobre o conturbado processo de renovação de contrato com o Flamengo.

O atleta referendou a versão de que não atuou contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, por ter lesionado o tornozelo (e não porque seu empresário forçou a barra para que ele não jogasse), e explicou como andam as conversas entre as partes.

“Eu senti dor no tornozelo na final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, e não joguei contra o Vasco. Os testes dos médicos revelaram que tive um estiramento leve de tornozelo e era melhor que eu ficasse me recuperando. Só que isso aconteceu justamente enquanto estamos em conversas pela renovação. Às vezes as pessoas falam coisas que não são verdade”, apontou.

“Ainda estamos conversando (com o Flamengo sobre a renovação). A gente já vem falando há muito tempo. O importante é que o clube quer que eu fique aqui, e eu estou muito feliz aqui. Esperamos que tudo possa ser resolvido”, seguiu.

“A ideia do clube é que eu possa estar aqui por muitos anos mais. Eu estou encantado de poder estar no Flamengo. Esperamos que tudo possa se solucionar e eu possa ficar por muitos anos mais. Jogar em um clube como o Flamengo e poder viver no Rio é uma bênção”, completou o meia, que tem vínculo com o Rubro-Negro até 2023, mas busca valorização salarial.

Arrascaeta, porém, admitiu que ainda sonha com uma passagem por um time de alto nível na Europa.

“Estou muito bem e feliz de poder estar aqui no Flamengo. Claro que tenho essa meta de poder jogar em alto nível na Europa. Mas, para que isso possa acontecer, tenho que estar em um grande nível, e só aí pensar bem em qual será a melhor opção (para a carreira)”, pontuou.

Sobre a Conmebol Libertadores, o camisa 14 salientou que “todos esperam” que o Fla chegue ao menos à semifinal.

“Sabemos que somos um dos elencos mais fortes da América, e que todos esperam que o clube chegue ao menos às quartas ou semifinais. Nossa ambição é conseguir o título da Copa, por tudo o que ele significa”, disse.





“Temos uma equipe muito boa para lutar pela taça, mas sabemos também que teremos que fazer muitos sacrifícios para conseguir o objetivo”, finalizou.