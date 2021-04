Saiba como antecipar o saque do auxílio emergencial 2021

Quem recebe o auxílio emergencial, inicialmente tem o valor depositado em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal (CEF). Entretanto, inicialmente o programa não permite o saque ou transferência direta. Num primeiro momento após o pagamento, o dinheiro do auxílio emergencial pode ser utilizado apenas pelo aplicativo Caixa Tem, para movimentações digitais.

Entretanto, há uma alternativa para quem ainda não está autorizado a fazer o saque ou transferência do dinheiro. A possibilidade surge por causa da existência de fintechs, empresas de tecnologia financeira, como o Nubank, PicPay, Mercado Pago e PagBank. Esses e outros bancos digitais possibilitam que seja feita a transferência do valor para uma fala que não possui limite de saque ou transferência.

Assim como aconteceu ano passado, o auxílio emergencial 2021 é liberado aos beneficiários em duas etapas. Inicialmente, depositado em poupança digital, disponível apenas para pagamento de contas, boletos e compras pelo cartão virtual. A segunda etapa é a que libera o saques e transferências, o que geralmente ocorre um mês após o depósito.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, essa restrição foi feita para evitar aglomerações em casas lotéricas e agências do banco. As transferências também ficaram restritas na primeira etapa para que o dinheiro não fosse enviado à outra conta da Caixa, permitindo o saque fora da hora prevista.

Vale lembrar que beneficiários do Bolsa Família não possuem essa limitação e têm direito ao saque e transferência imediatamente. Além disso, esse grupo segue calendário diferente, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Para antecipar o saque, o recomendado é utilizar a fintech de sua preferência para usar um boleto para transferência do dinheiro, como se fosse feita uma compra online. Ao fazer login em sua conta na fintech, gere o boleto no valor que deseja sacar e/ou transferir do auxílio e faça o “pagamento” do boleto no aplicativo Caixa Tem. Apesar do aplicativo entender como pagamento de conta, o dinheiro entrará na conta da fintech. O Banco Central autoriza a prática.

Confira abaixo o cronograma completo da primeira parcela da nova rodada do auxílio.

Calendário do auxílio em abril de 2021

6 de abril: Nascidos em janeiro

9 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Calendário de saque do auxílio 2021

4 de maio: Nascidos em janeiro

6 de maio: Nascidos em fevereiro

10 de maio: Nascidos em março

12 de maio: Nascidos em abril

14 de maio: Nascidos em maio

18 de maio: Nascidos em junho

20 de maio: Nascidos em julho

21 de maio: Nascidos em agosto

25 de maio: Nascidos em setembro

27 de maio: Nascidos em outubro

1 de junho: Nascidos em novembro

4 de junho: Nascidos em dezembro

Calendário para beneficiários do Bolsa Família

16 de abril: NIS terminado em 1

19 de abril: NIS terminado em 2

20 de abril: NIS terminado em 3

22 de abril: NIS terminado em 4

23 de abril: NIS terminado em 5

26 de abril: NIS terminado em 6

27 de abril: NIS terminado em 7

28 de abril: NIS terminado em 8

29 de abril: NIS terminado em 9

30 de abril: NIS terminado em 0