Saiba como baixar o aplicativo do Nubank no telefone em 2021.

“O Nubank nasceu para simplificar a vida financeira das pessoas – criamos produtos fáceis de usar, sem tarifas abusivas ou burocracia e oferecemos um atendimento ao cliente incrível. E o centro de toda a experiência de ser roxinho é o nosso aplicativo”, diz a fintech.

No app do Nubank é possível controlar o limite do cartão; ativar aviso viagem; fazer pagamentos, transferências e recarga de celular; criar o cartão virtual; contratar empréstimo e seguro de vida de forma transparente; parcelar a fatura; entrar em contato com nosso atendimento e muito mais.

Quem ainda não é cliente Nubank pode clicar no botão “Quero ser cliente” no portal do banco ou baixar direto o app e fazer a solicitação.

Como baixar o aplicativo da Nubank em 2021?

Entre na loja oficial de aplicativos do seu telefone.

Se for usuário de Android, acesse a Google Play.

Se for usuário de iOS (iPhone), acesse a App Store.

Clique no botão de Instalar o app e pronto.

Como app instalado, basta seguir o passo a passo para se tornar cliente.

Quem pode ser cliente do Nubank?

Para ser cliente do Nu é preciso:

Ter, no mínimo, 18 anos de idade;

Fornecer o número de seu CPF;

Fornecer um endereço de e-mail.

Ter residência fixa no Brasil e também um smartphone compatível com o aplicativo para Android ou iOS.

Lembrando que não existe análise de crédito para ser cliente da conta do Nubank ou ter nosso cartão com a função débito.

Desde o início de 2021 também é possível começar um histórico de crédito com o Nubank com a função “adicionar limite“. Com ela, quem não teve acesso a um cartão com limite pré-aprovado consegue fazer um depósito e começar a usar a função crédito.

Nubank já tem mais de 35 milhões de clientes no Brasil

O Nubank atingiu a marca de 35 milhões de clientes, espalhados por todos os municípios brasileiros, em março de 2021. Esse número representa um crescimento de mais de 50% na nossa base de usuários em doze meses — em março de 2020, eram cerca de 23 milhões de clientes.

Hoje, são 21 milhões de clientes do nosso cartão de crédito roxinho e 32,5 milhões de clientes da conta do Nubank, a conta digital livre de tarifas.

“A conta do Nubank, inclusive, encerrou 2020 com um total de R$ 29,6 bilhões em depósitos, valor 100% maior do que o registrado no final de 2019. Isso significa que os valores depositados na nossa conta mais que dobraram no último um ano”, diz a Nubank.