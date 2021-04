Saiba como retificar a declaração de Imposto de Renda para corrigir os erros

O prazo para entrega do imposto de renda vai até o dia 30 abril, mas se você declarou alguma informação errada fique tranquilo, pois é possível corrigir. Leia este artigo até o final e saiba como retificar a declaração de Imposto de Renda.

É importante a conferência de dados da declaração do imposto de renda, erros podem fazer com que as suas contas caiam na malha fina, o que pode tornar o processo mais complicado do que uma simples correção.

Como retificar a declaração do imposto de renda?

Antes de explicar como retificar a declaração do imposto de renda, é importante ter em mente por quais canais isso pode ser realizado. No momento é possível pelo programa do IRPF, pelo portal e-CAC e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. este último pode ser feito até pelo celular.

Pelo programa do Imposto de Renda a retificação poderá ser feita clicando na aba “transmitidas” e selecionando a declaração deste ano.

Neste caso será necessário informar o número do recibo de entrega da declaração e utilizar o programa equivalente ao ano.

Na declaração retificadora é necessário informar todos os dados novamente já que ela anula a anterior por completo.

Uma alternativa interessante é o portal e-CAC já que ele carrega todos os dados da declaração anterior. Com isso, basta apenas vocÇe alterar os dados incorretos.

Qual o prazo para retificação?

A correção da declaração deve ser feita a apenas dentro do prazo final para declaração – 30 de abril. A data ainda pode mudar para 31 de julho, graças a um projeto de lei já aprovado pelo Senado, saiba mais aqui. O texto, devido a modificações, retornou para Câmara dos Deputados.

Quantas vezes é possível retificar os dados?

Não há limite para fazer retificações, o único critério é atender ao prazo da declaração do imposto de renda referente ao ano. É possível retificar declarações de anos anteriores apenas se está não tiver em processo de fiscalização.

Importante lembrar que mesmo que a retificação pode ser feita até a data final, porém isso pode interferir no lote de restituição do imposto de renda. A data da retificação que serve como base para te incluir em um dos cinco lotes.

Veja a data de cada lote de restituição até agora: