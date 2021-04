Saiba Como Se Preparar Para Uma Entrevista de Emprego

Aumente suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego

O comportamento do candidato faz diferença em uma entrevista de emprego, bem como, outros aspectos como a fala e a narrativa. Por isso, confira algumas dicas para aumentar suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego.

Vestuário

Vista-se de acordo com a cultura da empresa. Caso não conheça, procure se informar através do site. Na dúvida, opte por roupas sóbrias, sem muitos detalhes, estampas ou cores chamativas.

Cordialidade e gentileza

Seja gentil desde a sua chegada ao local, muitas vezes a ausência de um bom dia na recepção é considerada na avaliação. Além disso, a cordialidade deve ser implícita a todos.

Da mesma forma, seja educado com seus colegas na entrevista de emprego, e em caso de entrevista coletiva, aguarde a sua vez de falar e não interrompa o selecionador.

São pontos óbvios, porém, muitas vezes, as pessoas ansiosas se comportam dessa maneira sem ao menos perceberem, guiadas apenas pela pressa em falar.

Construa sua narrativa

Quando foram feitas perguntas referentes às suas experiências profissionais, construa a narrativa de forma assertiva e direcionada. Pois, essa maneira de direcionar as respostas pode ser um diferencial em uma entrevista de emprego.

Essa é a sua vez de falar, por isso, não conte fatos aleatórios e desfocados. Nem fale rapidamente para “se livrar da sua vez”. Esse é o seu momento de relatar seus aprendizados.

Por isso, respire fundo, treine em casa para destacar os pontos importantes. Fizemos um artigo sobre metodologia Star que pode ser bastante interessante na construção de suas respostas.

O que você admira em um superior hierárquico?

Uma pergunta como essa pode ser um teste de valores pessoais. Por isso, é importante responder com assertividade esse tipo de questão. Sendo assim, evite iniciar uma história neste momento. Pode dizer que admira a capacidade de liderança, conhecimento, comprometimento etc.

Porém, lembre-se de que a sua resposta pode levar a outras questões. Por exemplo, ao falar que admira um gestor que trabalha bem em equipe, pode ser que o entrevistador solicite um exemplo de gestão que representa isso. Por isso, responda de forma direcionada, assertiva e realista.

A oportunidade favorece a mente preparada

As dicas sobre currículo e entrevista de emprego devem ser adaptadas para a trajetória de cada profissional. No entanto, são bases sólidas para que não fique aquém do seu potencial de mercado.

Por isso, é importante procurar informações sobre a empresa e direcionar suas necessidades. Pois, como citou o cientista Louis Pasteur: “A oportunidade favorece a mente preparada”.