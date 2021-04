Saiba como será a aplicação da segunda dose da CoronaVac neste sábado (1º)

Devido ao quantitativo reduzido de doses da CoronaVac, a estratégia vai contemplar amanhã exclusivamente a aplicação das pessoas cuja data da segunda dose está marcada para os dias 29 e 30 de abril – a conferência pode ser feito no site da SMS ou no próprio cartão de vacina recebido na ocasião da primeira dose – e somente para aqueles com os nomes iniciados das letras A a Q.

Os pontos de imunização para a vacina da Oxford são os drive-thrus na Faculdade Universo – Campus Avenida ACM, Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio, USF San Martim III e Shopping Bela Vista. A vacinação também acontecerá nos pontos fixos no Clube dos Oficiais (Dendezeiros), Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Nazaré, USF Colinas de Periperi, USF Vila Nova de Pituaçu e USF João Roma Filho – Nova Brasília.

Vacina Express – Os cidadãos que foram imunizados com a CoronaVac em casa através do Vacina Express não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.