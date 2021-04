Saiba como será a dinâmica do ‘No Limite 2021’

Vinte e um anos após a primeira edição, o público poderá curtir, a partir do dia 11 de maio (terça-feira), o No Limite 2021. Logo após ‘Império’, o o reality show estreia cheio de surpresas, provas ainda desafiadora (a tradicional prova da comida está confirmada), Andre Marques no comando e R$500 mil em jogo.

Mas como será a dinâmica e regras do ‘No Limite’? Os 16 participantes serão divididos em duas tribos: Carcará e Calango, cada uma com o seu acampamento. E os perrengues já começam na sequência. O primeiro desafio que as equipes encaram é a “Prova de Privilégios”. Objetos que facilitam a vida do grupo podem ser conquistados pelo time que ganhar essa disputa, como facas ou fósforos.



Após uma noite de sono na mata, os participantes precisarão driblar o cansaço e encontrar forças para o segundo desafio – esse, ainda mais importante. Na “Prova da Imunidade”, todo o grupo vencedor garante a permanência no reality por mais uma semana.

Já a equipe perdedora deverá se preparar para dar adeus a um dos seus e segue para o “Portal de Eliminação”, onde cada um dos membros da equipe perdedora deverá escrever o seu voto e​m um pergaminho e depositá-lo em uma urna. Ao final de cada programa, o participante mais votado será eliminado. Os critérios de votação podem ser vários: desde um competidor que represente uma maior ameaça no jogo àquele que não está colaborando nas provas.



Os 16 participantes precisarão de muita força, resistência e coragem durante todo o jogo. Traçar estratégias e criar alianças são fundamentais para chegar à final.

No reality show estão André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).