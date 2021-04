Saiba como será o reencontro de Ana e Julia em ‘A Vida da Gente’

Após quatro anos em coma, Ana (Fernanda Vasconcellos) acordará disposta a reconquistar o carinho da filha em ‘A Vida da Gente’. No entanto, a situação não será como a tenista espera. Julia (Jesuela Moro) afirmará que Manu (Marjorie Estiano) é a única mãe dela.

A esportista já estará bastante abalada, já que Eva (Ana Beatriz Nogueira) contará sem nenhum cuidado que a irmã dela se casou com Rodrigo (Rafael Cardoso). “Você deve estar estranhando, né? Eu aqui sentada e falando com você. Estava acostumada a me ver só deitada e dormindo. Só que eu também estou espantada com você, sabia?”, dirá a atleta para a garota.

“Responde ela, filha. Pode chamar ela de ‘mamãe’ também, porque ela também é sua mãe. Você não ia dizer alguma coisa?”, incentivará Iná (Nicette Bruno). “Bisa, a gente pode ir? É que eu quero pegar um picolé lá embaixo antes de ir embora”,responderá a criança, bem indiferente.