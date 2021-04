Saiba como usar o Meu INSS, aplicativo que evita cidadão sair de casa

Aplicativo do INSS que evita cidadão sair de casa? Exatamente isso. Durante a pandemia do coronavírus, o INSS passou a investir em diversos serviços que podem ser acessados via internet, como, por exemplo, o pedido de aposentadoria, salário maternidade e pensão por morte.

Estima-se que pelo menos 90 serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ser feitos sem sair de casa, através do telefone 135, aplicativo e site Meu INSS.

Ademais, outros serviços como o Seguro Desemprego do Pescador Artesanal e Validação do Facultativo de Baixa Renda também passam a ser realizados sem necessidade de o cidadão sair de casa.

Agora, com os serviços automatizados, não será necessário falar com um atendente, na maioria dos casos. E também não é necessário ir até uma agência, o que evita o cidadão sair de casa. A medida tem objetivo de agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera.

A média mensal de atendimentos por esses serviços nas agências era de mais de 700 mil. Com a completa digitalização dos seus serviços, o INSS é o primeiro órgão do Governo Federal com todos os serviços digitais. Apenas aqueles que exigem a presença do segurado continuam presenciais, como perícia médica e prova de vida.

Confira abaixo a lista dos 90 serviços agora disponíveis pelo Meu INSS e telefone 135:

Aposentadoria por Idade Urbana Salário Maternidade Urbano Apuração de Batimento Contínuo/MDS – Decreto 9462/2018 Agendamentos e Consultas de pedidos Extrato Previdenciário (CNIS) Extrato de Pagamento de Benefício (HISCRE) Extrato de Empréstimo Consignado Extrato para Imposto de Renda (IR) Carta de Concessão do Benefício Agendamento de Perícia Médica Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta Consultar Revisão de Benefício – Artigo 29 Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual – DRSCI Alterar dados Básicos de Contato Resultado da Perícia Médica Recurso Recurso de Benefício por Incapacidade Revisão Cópia de Processo Recurso – Seguro Defeso Cessação de Benefício por Óbito Cadastrar Declaração de Cárcere/Reclusão Cadastrar ou Renovar Representante Legal Alteração de Forma de Pagamento Reativar Benefício Atualização de Dependentes para Imposto de Renda Atualização de Dados Cadastrais do Beneficiário Desistência de Benefício Solicitar Valor não Recebido Até a Data do Óbito do Beneficiário Cadastrar ou Atualizar Dependentes para Salário-Família Suspender o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência para Inclusão no Mercado de Trabalho Solicitar Pagamento de Benefício não Recebido Bloqueio/Desbloqueio do Benefício para Empréstimo Reativar Benefício Assistencial Suspenso por Inclusão no Mercado de Trabalho Transferir Benefício para Outra Agência da Previdência Social Cadastrar ou Renovar Procuração Atualização do Imposto de Renda para Declaração de Saída Definitiva do País Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte Atualização de Dados do Imposto de Renda – Retificação da Dirf Certidão para Saque de Pis/Pasep/Fgts Exclusão de Desconto de Mensalidade Associativa/Sindicato em Benefício Previdenciário Solicitação de Exclusão de Empréstimo Consignado Cadastrar Pensão Alimentícia Aposentadoria por Idade Rural Aposentadoria por Tempo de Contribuição Auxílio-Reclusão Rural Auxílio-Reclusão Urbano Benefício Assistencial ao Idoso Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência Certidão de Tempo de Contribuição Pecúlio Pensão por Morte Rural Pensão por Morte Urbana. Salário Maternidade Rural Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade Benefício Assistencial ao Trabalhador Portuário Avulso Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência – Microcefalia Aeronauta Gestante – Auxílio-Doença Saldo na tela (tempo ou valor de benefício) Calculadora da Aposentadoria por Idade Calculadora da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Acordo Internacional – Aposentadoria por Idade Rural Acordo Internacional – Aposentadoria por Idade Urbana Acordo Internacional – Aposentadoria por Tempo de Contribuição Acordo Internacional – Atualização de Atestado de Vida Acordo Internacional – Atualização de Dados Cadastrais e/ou Bancários Acordo Internacional – Atualização de Dados de Imposto de Renda Acordo Internacional – Benefício Exclusivo do País Acordante Acordo Internacional – Certificado de Deslocamento Temporário Inicial Acordo Internacional – Certificado de Prorrogação de Deslocamento Temporário Acordo Internacional – Histórico de Seguro em País Acordante Acordo Internacional – Pensão por Morte Rural Acordo Internacional – Pensão por Morte Urbana Acordo Internacional – Reativação de Benefício Acordo Internacional – Recurso Acordo Internacional – Regularização de Pagamentos em Atraso Acordo Internacional – Retificação de Deslocamento Temporário Acordo Internacional – Revisão Acordo Internacional – Salário-Maternidade Acordo Internacional – Transferência de Benefício em Manutenção Cálculo de Contribuição em Atraso, Emissão e/ou Cálculo de Gps Cat, Acréscimo 25%, Isenção de Ir e Auxílio-Acidente Inscrição Junto À Previdência Social Marcação ou Remarcação de Perícia Médica Reemitir Parcelas – Seguro Defeso Requerimento de Antecipação de Pagamento da Revisão do Art. 29 Seguro Defeso – Pescador Artesanal Validação Facultativo Baixa Renda Atualização de Dados Cadastrais

Como instalar o ‘Meu INSS’?