Saiba como você pode ter uma conta corrente sem taxas

Você está cansado de pagar taxas na sua conta corrente? Saiba que você não é obrigado a pagar qualquer valor mensal para ter sua conta corrente ou seu cartão de débito.

Quando você vai abrir uma conta, é bem comum que o gerente que realiza o atendimento de ofereça um pacote de serviços e informe que ele será descontado todo mês – são as conhecidas taxas mensais.

Em alguns bancos, este pacote mais básico de serviços não custa nem R$ 10. O que pode fazer muitos contratarem pela falsa sensação que precisam dos serviços.

Em outros casos, há pacotes ainda mais caros, estes poderiam servir para aqueles que realizam muitas transferências, mas com o PIX muita coisa pode ser revista.

Saiba que nenhum cliente é obrigado a pagar taxas mensais em sua conta, pelo contrário, há uma série de serviços gratuitos que todo banco é obrigado a oferecer para o cliente, de acordo com as próprias normas do Banco Central.

Entre os serviços gratuitos está a possibilidade de saques e também extratos. Veja abaixo os serviços que todos os bancos são obrigados a oferecer gratuitamente:

Fornecer cartão com função débito; Fornecer segunda via do cartão de débito; Liberação gratuitamente de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; Realização de até duas transferências de recursos entre contas com a mesma titularidade; Fornecimento de até dois extratos por mês; Realização de consultas a conta mediante utilização da internet; Compensação de cheques; Fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista

reúna os requisitos necessários à utilização de cheques Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos

contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Como ter uma conta corrente gratuita e sem taxa?

Está cansado de pagar taxas todo mês? Saiba que você pode entrar em contato com o seu banco pela central de atendimento e pedir o cancelamento das taxas mensais.

Mas é importante você avaliar, antes de sair cancelando, qual a real necessidade do pacote de serviços bancários que hoje você tem contratado. Para isso, basta acessar o site na qual tem conta e pesquisar pelo seu pacote.

Não é necessário que você saiba o nome do seu pacote, você pode também pesquisar no google “pacote de serviços banco X”. Após a pesquisa provavelmente você poderá visualizar todos os pacotes oferecidos pelo banco e tomar a sua decisão de uma ez por todas.