Saiba o que fazer para aumentar o limite do crédito no cartão Nubank

O Nubank se tornou um dos maiores bancos digitais do país com mais de 25 milhões de clientes registrados. A empresa oferece diversos serviços e vantagens para seus usuários em contas jurídicas e físicas através do aplicativo. Apesar de ser uma ótima instituição financeira, muitos clientes reclamam sobre o baixo limite disponibilizado no cartão de crédito.

Em alguns casos, o limite inicial liberado é de R$ 50. A fintech justifica que a aprovação de um novo limite depende de diversos fatores. Na prática, a empresa analisa todos os dados financeiros do cliente, bem como seu histórico de pagamentos no próprio Nubank e em outras empresas.

O sistema automático da instituição realiza avaliações do crédito para definir se libera ou não um limite maior para o cliente solicitante. Por esse motivo, é aconselhável que o usuário que queira solicitar o aumento no limite do cartão, concentre todos os gastos possíveis na ferramenta, mais conhecida como “roxinho”, além de pagar a fatura nos dias corretos.

Como aumentar o limite no cartão Nubank?

Após solicitar o aumento do limite do cartão, o cliente deve aguardar o retorno da empresa, pois, o pedido não é garantia de que um novo valor será liberado. Confira abaixo algumas dicas que podem ajudar a concessão de mais crédito pela fintech:

Concentre o máximo de gastos possíveis no cartão Nubank;

Use sempre todo o limite atual do cartão;

Pague todas as faturas nas datas estabelecidas;

Antecipe o pagamento das faturas se possível. Esta ação sempre gera desconto;

Pague o valor total da fatura;

Evite entrar no crédito rotativo;

Mantenha sua renda e dados financeiros atualizados no aplicativo;

Contrate outros serviços oferecidos pela fintech, como o seguro Nubank Vida ou investimentos pela corretora Easynvest.

Caso o Nubank disponibilize um novo limite, o cliente sempre será notificado, tanto pelo próprio aplicativo do banco, quanto pelo e-mail cadastrado na plataforma. Assim, quando o crédito for liberado, basta acessar o ícone “Ajustar limite” e aumentar o valor.