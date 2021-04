Pabllo Vittar soltou uma verdadeira bomba durante a festa do BBB 21 na última quarta-feira (21). A cantora revelou que se casará em breve. E não é que o anel que a artista exibiu vale uma fortuna? De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a joia custa cerca de R$ 125 mil.

De acordo com o jornalista, a peça foi produzida pela Tiffany & Co. em platina e contém várias pedras de diamante. Um luxo ,não é?