Saída de Renato alimenta ‘barca’ com Diego Souza e presidente do Sport confirma: “Tem talvez uma oportunidade aí”

A saída de Renato Portaluppi do comando técnico do Grêmio na última quinta-feira (15) pode trazer consequências no planejamento do clube gaúcho. Especialmente nomes que o agora ex-treinador indicou ao Tricolor. Caso do atacante Diego Souza. Após ser artilheiro do time em 2020, com 28 gols, o veterano de 35 anos teve seu contrato prorrogado até dezembro, a pedido do então comandante.









A saída de Renato, todavia, fez circular desde a noite da última sexta-feira (16) a possibilidade de Diego retornar ao Sport, onde teve excelente passagem entre 2016 e 2018, quando balançou as redes 57 vezes. Desde então, passou por São Paulo, Botafogo até chegar ao Grêmio com desconfiança. Em seu primeira temporada, todavia, ele falou a boca dos críticos.

Até o momento, o presidente Romildo Bolzan não se manifestou sobre os boatos que chegaram a Recife, mas Milton Bivar, mandatário do Sport, alimentou esperança para o torcedor rubro-negro. Em vídeo que está circulando nas redes sociais, o presidente reeleito do Sport deixou claro que o salário – cerca de R$ 600 mil mensais – pesa, mas não descarta um projeto para trazer de volta o ídolo leonino.

O vídeo que está circulando em todos os lugares, onde o presidente Milton Bivar, fala sobre a possibilidade de contratar Diego Souza, do Grêmio. “Vamos ver, viu. Que talvez tenha alguma oportunidade aí.” #Novela pic.twitter.com/U91BkQwVFJ — Pedro Maranhão (@PedroMaranhao13)

April 17, 2021





“Rapaz, se dependesse de mim, ele teria voltado desde 2019. Mas a nossa situação de 2019 era muito ruim. E em 2020, quando melhorou um pouquinho, ele estava no Grêmio. Salário de R$ 600 mil é muito para a gente. Mas vamos ver, viu. Que talvez tenha alguma oportunidade aí”, declarou Bivar.

Nas redes sociais, a declaração do Bivar foi o bastante para torcedores do Sport ficarem empolgados com a chance de Diego retornar ainda em 2021. O centroavante sequer foi relacionado para o empate com o Caxias na última sexta pelo Gauchão, o que alimentou ainda mais a esperança do fã leonino.









Vale lembrar que Diego tem contrato em Porto Alegre até 31 de dezembro de 2021 e fontes ligadas ao jogador indicam que esta seria sua última temporada como profissional. Com a saída do “padrinho” Renato, será que seus planos mudaram? Só o tempo dirá.