Saída de Renato alimenta ‘barca’ com Rafinha do Grêmio: “Rescisão amigável é discutida”, informa setorista do Flamengo

Na última quinta-feira (15), Renato Gaúcho deixou o comando técnico do Grêmio após quatro temporadas e meia. Se a relação andava desgastada antes de o treinador contrair Covid-19, a situação ficou insustentável após a queda ainda na Pré Libertadores diante do Independiente Del Valle. A saída do ídolo tricolor pode trazer sérias consequências para o planejamento na Arena.









Um dos casos mais sérios é de Rafinha. O lateral-direito não chegou a um acordo para retornar ao Flamengo e Renato, então, pediu a contratação do ala, que se sagrou campeão de Campeonato Carioca (2020), Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020), todas essa com a camisa rubro-negra.

O presidente gremista Romildo Bolzan, a princípio, não se mostrou a favor, mas deu o braço a torcer por indicação de Renato. O lateral de 35 anos chegou a Porto Alegre com contrato até dezembro e salários na casa dos R$ 400 mil mensais e mais as luvas a serem diluídas até o término do acordo. O jogador chegaria para a disputa da Libertadores, mas eis que o Del Valle tirou seu gostinho.

Rafinha foi destaque no Flamengo de Jesus em 2019/20 com 5 títulos na bagagem (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)



Obviamente que a Nação tirou onda do jogador, especialmente pelo passado vitorioso na competição defendendo o Flamengo. Há pouco, o colega Julio Miguel Neto, que cobre diariamente o ambiente no Ninho do Urubu, obteve a informação que o Grêmio discute a possibilidade de uma rescisão amigável de Rafinha. O custo com o lateral até dezembro será acima de R$ 3,2 milhões somente com vencimentos na carteira.

Fontes ligadas ao jogador, ouvidas pelo Bolavip Brasil, indicaram que Rafinha tem contrato até dezembro com o Grêmio e não procede a discussão de término do contrato antes do previsto com o Tricolor Gaúcho. Disseram que o ala está triste pela eliminação na Libertadores, mas que está motivado para os demais objetivos do clube em 2021, entre elas a Copa Sul-Americana, o Brasileirão, o Gauchão e a Copa do Brasil.

Diretoria do #GREMIO discute sobre uma possível rescisão amigável do Lateral Rafinha.

O atleta foi contratado a pedido do ex-treinador Renato Gaúcho, e tinha como projeto principal a #taçalibertadores, competição no qual o time gaúcho já está eliminado!#RUBRONEWS#FLAMENGO — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto)

April 17, 2021





No caso do Flamengo, Rafinha foi tema de entrevista do vice-presidente de relações externas rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, ao jornal O Dia. “Todo torcedor do Flamengo gostaria de contratar o Rafinha. Só que o financeiro afirmou que só poderíamos contratar quando desonerasse a folha em R$ 1 milhão. Isso só seria possível em julho ou agosto desse ano”, reforçou o dirigente.

Obviamente que a informação trazida pelo colega que cobre o Flamengo agitou a Nação nas redes sociais novamente. Muitos ainda tiram onda do lateral, que teria cometido a decisão errada para seu retorno no Brasil, mas há aquela ala que ainda quer Rafinha por má fase de Mauricio Isla na posição.

Hoje Isla é titular da posição no time de Rogério Ceni, mas longe de agradar ao torcedor flamenguista. O chileno é hoje o lateral-direito mais bem pago no Brasil com salários de R$ 550 mil mensais, isso na CLT (fora os direitos de imagem, que encarecem ainda mais no orçamento do clube).