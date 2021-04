Saída de Renato do Grêmio atiça torcida do Flu por volta ao clube e Libertadores é “atração” a Jean Pyerre

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (15), a demissão de Renato Gaúcho do seu comando técnico. Foram cinco temporadas à frente do clube, mas a eliminação ainda na Pré Libertadores diante do Independiente Del Valle influenciou demais na pressão insustentável em Porto Alegre. Com isso, o Fluminense cresce os olhos sobre os sulistas.









O colunista Paulo Brito, do portal NETFLU, informa que a demissão de Renato pode causar uma reviravolta na situação de Jean Pyerre, alvo tricolor para a disputa da temporada 2021. O camisa 10 do Grêmio foi titular na derrota por 2 a 1 para o Del Valle e foi autor do gol dos gaúchos.

O meia vinha contestado no Grêmio desde o fim do ano passado e Renato chegou a tirá-lo de alguns jogos decisivos do time na última temporada. Na final da Copa do Brasil, por exemplo, Jean Pyerre só foi entrar no segundo tempo da derrota contra o Palmeiras. Com isso, vários clubes do país chegaram a consultar a situação do armador, incluindo o Fluminense.

Jean Pyerre ainda está na mira do Fluminense para a temporada 2021 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)



Como Brito lembra, a última oferta do Tricolor para tentar Jean Pyerre era oferecer uma compensação financeira e ceder atletas na negociação por um empréstimo do meia de 23 anos. A ideia da cúpula de futebol do Fluminense é manter a proposta, mas precisará aguardar a chegada de um novo treinador no Sul.

Vale lembrar que o Fluminense de Roger Machado tem até essa sexta-feira (16) para inscrever seus reforços na CBF e deixá-los aptos para serem inscritos para a fase de grupos da Libertadores. O Time de Guerreiros já estreia na próxima semana diante do River Plate, em Buenos Aires. Depois o clube só terá o direito de relacionar mais jogadores numa eventual fase de oitavas de final.

E por falar em Renato, o nome do técnico e ídolo também do Fluminense esteve na boca de vários tricolores nesta quinta. Com o ex-atacante livre no mercado, cresce a pressão em Roger por resultados e, mais do que nunca, desempenhos mais satisfatórios. Oficialmente Paulo Angioni mantém-se fiel ao atual técnico do Flu, que tem contrato até dezembro de 2022.