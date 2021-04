Saída de Renato é ‘comemorada’ por Romildo e contratações de peso são deixadas de lado; torcida do Grêmio se revolta

A temporada do Grêmio não começou como a torcida e a direção imaginava. O Tricolor precisava passar pela fase preliminar da Libertadores antes de ingressar na fase de grupos do torneio, mas não obteve êxito nesta missão. Em dois duelos difíceis diante do Independiente del Valle-EQU, o clube gaúcho foi derrotado na ida e na volta, assim sendo eliminado.









A eliminação também culminou na saída de Renato Portaluppi do comando técnico gremista. A decisão foi tomada entre as duas partes. O treinador alega problemas de saúde e pediu para tirar um tempo e se cuidar. Em busca de um substituto, o nome de Tiago Nunes é um dos mais falados nos bastidores. Aliás, o treinador ex-Athletico e Corinthians é tido como favorito.

Ainda falando sobre a saída de Renato, os rumores é de que o “término” da diretoria com o técnico multicampeão aconteceu, dentre outros motivos, por um ‘racha’ no elenco. Segundo o repórter JB Filho, da Rádio Bandeirantes, os jogadores mais jovens e os mais velhos não tinham um bom relacionamento e Portaluppi já não conseguia mais administrar essa divisão.

Ainda de acordo com JB, o presidente Romildo Bolzan estaria “aliviado” com a demissão de Renato, que pedia reforços de peso e que a diretoria encontrava dificuldades para conseguir. Sem a insistência do técnico, o mandatário fica livre de buscar esses jogadores de renome no futebol, como Douglas Costa. Outro ponto também foi a situação do atacante Rafael Borré.

Romildo Bolzan está ” aliviado ” pq com a saída do Renato não irá precisar gastar tanto nos reforços.. cara eu tô com tanto ódio desse cara que não faz ideia. Presidente mentiroso do krl!! Enganador. Só quer fazer do Grêmio um banco — �������������� (@SrPaitrick)

April 18, 2021





Internamente, Renato não estava 100% animado com a ideia de ter o argentino em seu plantel. O treinador não é favor de jogadores estrangeiros que não estão adaptados ao futebol brasileiro. Pela necessidade imediata de um centroavante, a demora que Borré teria para essa adaptação atrasaria o planejamento para a temporada.