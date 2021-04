Saída de Renato Portaluppi causa “dança das cadeiras” e Darlan puxa a fila; trio deve perder moral no Grêmio

Depois de decidir pela saída de Renato Portaluppi do comando técnico, o Grêmio já foi em busca de um novo treinador, que muito provavelmente será Tiago Nunes, ex-Corinthians. Porém, com novos profissionais, alguns jogadores devem ganhar mais oportunidades, enquanto outros podem perder espaço.









Mesmo com essa mudança, os casos de Paulo Victor, Victor Ferraz e Everton, deverão seguir no aguardo de um novo destino e não entram na lista, conforme publicou o portal “GaúchaZH”. O trio realmente deve ser incluído no planejamento de outra equipe em 2021.

Em primeiro lugar, apontado como uma promessa gremista, o meia Jean Pyerre nunca se firmou de vez no time titular do Tricolor, mesmo tendo sido lançado por Portaluppi. Mas é sabido nos bastidores que o camisa 10 poderá render mais com a provável contratação de Tiago Nunes, já que ambos trabalharam juntos no passado.

Outro meia que perdeu espaço com a antiga comissão técnica foi o jovem Darlan. Com um jogo propositivo e as condições físicas de Maicon, é esperado que seja escalado com mais frequência no decorrer da temporada de 2021.

Cortez deve perder espaço com a mudança de treinador – Foto: Lucas Sabino/AGIF.



Por fim, é possível incluir Guilherme Guedes, que recuperado de lesões musculares, o lateral-esquerdo pode disputar a titularidade com Diogo Barbosa e Cortez. A chegada da nova comissão técnica poderá colaborar para a mudança de patamar do jovem.

Por outro lado, da mesma forma que os 3 citados devem ganhar moral, outros 3 jogadores tendem a ficar ainda mais “esquecidos”. Primeiramente, o volante Lucas Silva entra nessa lista. Há, no entanto, o entendimento de que precisa jogar mais avançado, mas enfrentará concorrência de Matheus Henrique, Darlan e outros jovens que podem se firmar com o novo comandante.

Em seguida, sem dúvidas, Cortez também está incluído. Homem de confiança da dupla Renato e Alexandre Mendes, abriu mão de suas férias para atuar ao lado dos jovens da transição na largada do Estadual de 2021, mas ainda terá a sua situação revisada. Atualmente, Diogo Barbosa é o titular, e Guilherme Guedes entrará na disputa pela vaga.

Fechando o trio de possíveis jogadores que podem perder a moral, está Luiz Fernando. Sua ausência pode se dar pela ascensão de extremas oriundos da base, como Léo Chú e Léo Pereira. Além disso, Ferreira se afirmou como novo titular.