Saída de Tchê Tchê cria brecha nos planos de Crespo e São Paulo avalia Jair; Atlético-MG só topa negociar por € 5 milhões

Após terminar mais uma temporada sem títulos, o São Paulo iniciou 2021 apostando em mudanças no planejamento do futebol. Hernán Crespo assumiu a função de novo técnico do Tricolor e indicou reforços pontuais para sanar as carências do elenco herdado de Fernando Diniz. Até aqui, o clube anunciou 6 contratações.









Para a defesa, chegou Miranda, após mais de 10 anos longe do Morumbi. Crespo ainda queria um outro defensor canhoto, mas até aqui as tratativas não foram concretizadas. Orejuela foi contratado para assumir o protagonismo na lateral direita. Martin Benítez será o novo meia de criação do São Paulo em 2021.

Para o meio de campo, também foi contratado William, ex-Toluca (MEX). Na frente, Éder, ex-Inter de Milão (ITA), e Bruno Rodrigues foram anunciados. Crespo rechaça estar insatisfeito com o mercado até aqui montado por Muricy Ramalho, Carlos Belmonte e Rui Costa, porém ele já havia notado a necessidade de trazer mais um volante.

Após sondar a situação de Jaílson, ex-Gremio e hoje na China, o São Paulo monitora Jair, do Atlético-MG. A transferência de Tchê Tchê por empréstimo ao Galo fez aparecer a possibilidade de negócio pelo meio-campista de 26 anos e que foi titular com Jorge Sampaoli na última temporada.

Jair tem contrato no Galo até 2023, porém já vem sendo sondado por Grêmio e São Paulo (Foto: Bruno Cantini/Atlético)



De acordo com apuração do BolaVip Brasil, o Tricolor apenas consultou os valores para negociação. O Atlético-MG nega emprestar o volante e só topa liberá-lo mediante ao pagamento de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões na cotação atual). O Grêmio é outro interessado e até chegou a formalizar proposta, mas com valores abaixo da pedida inicial dos mineiros.

No início de 2021, Jair só foi titular do Atlético em apenas uma partida no Mineiro. Cuca vem usando Allan na posição. A propósito, assim que a negociação com Tchê Tchê foi confirmada, parte da torcida do Galo comemorou, pois Jair já não está em bons lençóis com a Massa em Belo Horizonte. O volante tem contrato até dezembro de 2023.