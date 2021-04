saiu o resultado preliminar das provas discursivas

O Diário Oficial do Pará tornou público o resultado preliminar das provas discursivas do concurso PM PA (Polícia Militar), para o cargo de oficial da corporação. A informação pode ser conferida a partir da página 36 da publicação de 7 de abril.

A seleção para o cargo de oficial teve provas realizadas no final de fevereiro, com aproximadamente 3 mil candidatos presentes aos locais de aplicação. Os recursos serão admitidos a partir das 00h00 do dia 8/04/2021 até as 23h59 do dia 12/04/2021.

Vale registrar que a Polícia Militar ainda aguarda um novo cronograma de atividades, para a realização das provas para o cargo de praça (sexo masculino), que foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Essas não foram as únicas suspensões no Pará.

Concurso PM PA: suspensão

Em 13 de março, o STF suspendeu a realização das provas do concurso PM PA, assim como a realização de qualquer outro concurso público no estado, incluso o concurso PC PA. A decisão foi proferida pelo ministro Luiz Fux, atual presidente do STF, deferiu o pedido em Ação Civil Pública, que pedia a suspensão dos certames.

“Ex positis, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 0801974-43.2021.8.14.0000, restabelecendo a proibição de realização de todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações posteriores, até o trânsito em julgado da ação principal ou até decisão posterior proferida nestes autos. Comuniquem-se com urgência. Após, notifiquem-se os interessados para manifestação. Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República. Publique-se. Intimem-se”, registra Fux, presidente da Corte Suprema.

Resumo concurso PM PA

Banca : Iades

: Iades Vagas : 2.405

: 2.405 Cargos : Oficial e Praça

: Oficial e Praça Escolaridade : nível médio e nível superior

: nível médio e nível superior Período de inscrição: encerradas

encerradas Taxa de inscrição: R$ 76 até R$ 88

R$ 76 até R$ 88 Data das provas: 28/02 (oficiais – masculino); 7/3 (praças – feminino) e SUSPENSAS para praças – masculino

28/02 (oficiais – masculino); 7/3 (praças – feminino) e SUSPENSAS para praças – masculino Link para os editais (Oficial e Praça)

