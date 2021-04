Salário alto, lesões, estilo de jogo e mais: Guerrero e Moledo podem deixar o Inter por diferentes motivos

A diretoria do Internacional, em meio a problemas financeiros após apresentar um déficit nas contas da última temporada, não realizou grandes movimentos para contratar reforços em 2021. Depois de cortar gastos com a demissão de funcionários, o Colorado projeta faturar com vendas de jogadores, mas também estuda outras alternativas para sanar as finanças. Diante deste cenário, dois medalhões pode acabar deixando o Beira-Rio em breve por diferentes motivos.









Conforme informou o jornalista Leonardo Meneghetti, em seu canal no Youtube, o Inter está analisando de perto a situação de Paolo Guerrero. O peruano se recuperou de uma lesão e voltou a atuar no último mês de março após mais de 200 dias longe dos gramados, mas segue com problemas físicos, desfalcando a equipe nos últimos jogos para realizar reforço muscular.

Os dirigentes colorados estão avaliando o custo-benefíco de Guerrero, que recebe alto no Beira-Rio, cerca de R$ 800 mil, e ainda não têm a certeza de que o peruano, aos 37 anos, voltará a atuar em alto nível. Além disso, o bom momento vivido por Thiago Galhardo e Yuri Alberto deixam o camisa 9 com menos espaço no clube.

Guerrero: futuro indefinido (Foto Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)



A chance de Guerrero, que tem contrato até o fim do ano, permanecer no Beira-Rio, tem relação com a possililidade de algum nome ser vendido. Enquanto Yuri Alberto está valorizado, Thiago Galhardo já despertou o interesse do mundo árabe. Por outro lado, caso uma proposta chegue pelo peruano, a saída poderia acabar facilitada pela direção.

Rodrigo Moledo, por sua vez, não sairá neste momento, visto que se recupera de lesão e é possível que somente tenha condições de atuar em 2022. Entretanto, conforme o jornalista João Batista Filho, os dirigentes estão cientes de que o zagueiro dificilmente se encaixa no estilo de jogo proposto por Miguel Ángel Ramírez, como já aconteceu com Eduardo Coudet. Uma possível saída do espanhol até a data do retorno é um dos fatores que podem alterar a situação do defensor.