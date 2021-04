Salário de R$ 1,7 milhão afasta meio-campista do Fla e Braz busca oportunidade ideal de mercado

O Flamengo tem um time muito acima da média. Jogadores especiais, como bem disse o técnico Rogério Ceni. Já o banco de reservas não tem uma qualidade parecida e as características dos jogadores são bem diferentes. Não há, pelo menos nesse momento, um meia pensador, que distribui as jogadas, como Everton Ribeiro e Arrascaeta fazem com tanta naturalidade.









No começo do ano, quando Rogério conversou com a diretoria, o técnico disse que gostaria de ter pelo menos dois reforços pontuais. Um meio-campista que joga pelo menos em três funções e tenha qualidade para ser importante dentro do elenco estrelado do Mais Querido do Brasil. O nome do uruguaio Lucas Torreira, do Arsenal, foi cogitado.

O jogador está atualmente no Atlético de Madrid e tem desejo de retornar ao futebol sul-americano. No entanto, seu alto salário faz o Mengão não sonhar muito com sua contratação. O jovem de 25 anos recebe 3 milhões de euros por ano (R$ 20,44 milhões na cotação atual), isso daria cerca de R$ 1,7 milhão por mês.

Em entrevista à DirecTV Sports Argentina, Ricardo Torreira, pai de Lucas Torreira, admitiu que dois clubes brasileiros procuraram o volante: “Do Brasil surgiram times interessados, como o Flamengo e o Grêmio.” Torreira quer jogar na América do Sul para ficar perto da família. pic.twitter.com/v4NK8le1eB — Planeta do Futebol �� (@futebol_info)

Para se ter uma ideia, nenhum jogador recebe um salário tão alto no Flamengo. Gabigol é o mais bem pago do clube, mas não embolsa por mês essas cifras. Com isso, a única chance de negócio é se o Arsenal tiver interesse de emprestá-lo pagando a maior parte dos vencimentos mensais do volante.

Marcos Braz busca uma oportunidade ideal de mercado para trazer esse jogador pedido pelo técnico flamenguista. O vice-presidente de futebol está muito atento as movimentações e acredita que irá conseguir trazer um jogador com esse perfil para o Rubro-Negro. Mais uma vez, o dirigente irá usar o famoso “gelo no sangue” para obter sucesso nos negócios.